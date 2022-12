Japans Notenbank schickt DAX zum Handelsstart an Frankfurter Börse abwärts

Der DAX verzeichnete zu Beginn der Dienstagssitzung Abschläge in Höhe von 0,81 Prozent auf 13.829,90 Zähler.Die Bank of Japan hat die Anleger mit einer Änderung ihrer Renditeziele für Anleihen überrascht, die einen stärkeren Anstieg der langfristigen Zinssätze zulässt. Börsianer rätselten, ob die japanische Notenbank damit eine vorsichtige Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik einleiten könnte. "Sie haben das Band erweitert, und ich denke, das kam früher als erwartet. Das wirft die Frage auf, ob dies ein Vorbote für eine weitere Normalisierung der Politik ist", sagte Moh Siong Sim, Währungsstratege bei der Bank of Singapore.

Nach dem jüngsten zinsgetriebenem Ausverkauf hatte der Leitindex zum Wochenanfang zunächst wieder zugelegt und 0,4 Prozent im Plus bei 13.943 Punkten geschlossen.

Heutige weitere Wirtschaftsdaten

Bei den Konjunkturdaten werden Anleger im Tagesverlauf die US-Häuserzahlen sowie eine Umfrage zu dem Verbrauchervertrauen in der Eurozone im Blick haben. In Deutschland hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene unterdessen erneut abgeschwächt, allerdings von hohem Niveau aus. Im November stiegen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 28,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Im Oktober hatte die Rate 34,5 Prozent betragen, im September waren es sogar 45,8 Prozent gewesen. Im Monatsvergleich gingen die Erzeugerpreise deutlich um 3,9 Prozent zurück.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com