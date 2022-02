Kriegsangst sorgt für Schwankungen: DAX erholt sich von Tagestief - Minus bleibt

Der DAX eröffnete die Montagssitzung mit einem Aufschlag von 0,96 Prozent auf 15.186,63 Punkte und damit deutlich erholt. Im weiteren Verlauf zerschlägt sich jedoch die Risikoneigung der Anleger wieder und das Börsenbarometer fällt zurück. Am frühen Nachmittag sackte der DAX auf ein Tagestief von 14.617,66 Punkten ab. Aktuell steht noch ein Verlust von 1,44 Prozent auf 14.826,45 Einheiten an der Kurstafel.

Neue Signale einer möglichen Deeskalation der Russland-Nato-Krise bescherten dem deutschen Aktienmarkt am Montag einen freundlichen Auftakt. Vom Parkett in New York werden zu Beginn der Woche dagegen keine Impulse kommen, denn der Taktgeber Wall Street macht feiertagsbedingt eine Pause.

Ukraine-Konflikt: Gipfel mit Putin und Biden sorgt nur kurz für Zuversicht

Die Angst vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine hat Europas Börsen wieder fest im Griff.

Der geplante Gipfel von US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin hellte die Stimmung am Montag nur kurzfristig auf. "Anleger wagen sich nicht aus der Deckung, solange russische Panzer an der ukrainischen Grenze stehen", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

"Die Lage bleibt hochgefährlich", warnte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. "Eine militärische Intervention Moskaus hätte fatale Folgen für die russische Wirtschaft. Zum einen würden Sanktionen Russland hart treffen und zum anderen wäre Moskau vorerst von den Finanzmärkten abgeschnitten." Insidern zufolge haben die USA entsprechende Schritte bereits vorbereitet.

Nervös machten Investoren außerdem Satelliten-Aufnahmen, denen zufolge russische Truppen näher an die ukrainische Grenze gerückt sind. Hinzu kamen immer wieder aufflackernde Schießereien zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen in der Ostukraine.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images