Pessimismus an Frankfurter Börse: DAX rutscht unter 13.000-Punkte-Marke

Mit dem DAX ging es zur Handelseröffnung am Mittwoch um 0,44 Prozent auf 13.131,34 Punkte südwärts. Dann erhöht sich der Abwärtsdruck und der deutsche Leitindex fällt unter die psychologisch wichtige 13.000er-Marke. Aktuell gibt der DAX 1,54 Prozent auf 12.986,48 Einheiten.

US-Erzeugerpreise als weiterer Belastungsfaktor

Europas Börsen bauten nach Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise die Verluste aus. Die Preise sind im August wie erwartet um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen. Im Kern sind sie allerdings mit einem Plus von 0,4 Prozent einen Tick über der Schätzung von 0,3 Prozent ausgefallen. Nach dem Schock der US-Verbraucherpreise vom Vortag hält sich die negative Überraschung zwar in Grenzen, allerdings stützen die Daten die Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen gleich um 100 Basispunkte anheben wird.

Inflationsgespenst geht an Frankfurter Börse um

Aber auch in Europa hinterlässt das wieder an Kraft gewinnende Inflationsgespenst zunehmend seine Spuren. Der Markt hält es für immer wahrscheinlicher, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins im Oktober in einem weiteren großen Zinsschritt erneut um 75 Basispunkte anhebt. Auch der neuerliche Fall des Euro unter die Parität dürfte die EZB herausfordern, da die Gefahr zusätzlicher importierter Inflation wächst. Aktuell steht die Gemeinschaftswährung bei 0,9989 Dollar.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires

