Sprung über 14.300er-Marke: DAX mit Zuschlägen im Handel an Frankfurter Börse

Den Mittwoch startete der DAX um 0,6 Prozent höher bei 14.266,98 Zählern. Daraufhin geht es weiter aufwärts - derzeit um 1,31 Prozent auf 14.368,14 Punkte.Rückenwind erhalten die Börsen von tendenziell sinkenden Zinsen an den Kapitalmärkten. So gab es jüngst gewisse Entspannungssignale mit Blick auf die hohe Inflation . Die Vorgaben aus Übersee fallen derweil durchwachsen aus.

DAX schüttelt Lethargie von Ende Dezember ab

Der charttechnisch orientierte Analyst Christoph Geyer attestiert dem DAX gegenüber dpa-AFX einen "freundlichen, aber holprigen Jahresstart". Erfreulich ist laut Geyer, "dass der (deutsche) Markt wenigstens ein kleines bisschen aus seiner Lethargie der letzten Handelstage des vergangenen Jahres ausgebrochen ist". Allerdings habe der deutsche Leitindex bereits am Dienstag einen Großteil seiner Gewinne im Tagesverlauf wieder abgegeben. Die Umsätze bewegten sich nach den Feiertagen noch auf einem typisch niedrigem Niveau. In der laufenden Handelswoche erwartet der Experte noch keinen neuen nachhaltigen Trend.

Fed-Protokoll auf Agenda

Konjunkturseitig gehen Experten für den erwarteten ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA von einem Rückgang auf 48,5 Punkte von 49,0 Zählern im Vormonat aus. Am Abend wird zudem das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Investoren hoffen dabei auf einen Einblick in die interne Diskussion über den weiteren geldpolitischen Kurs im Jahr 2023.

