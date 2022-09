Steigende Gaspreise und sinkende Konsumlaune drücken DAX an Frankfurter Börse nach unten

Der DAX war am Mittwoch zunächst mit einem Abschlag von 0,94 Prozent bei 12.025,43 Punkten gestartet. Im weiteren Verlauf geht es für den deutschen Leitindex zeitweise bis auf 11.914,62 Zähler nach unten und damit deutlich unter die psychologisch wichtige 12.000er-Marke. Aktuell verliert der DAX 1,13 Prozent auf 12.002,95 Einheiten.

Nach dem Jahrestief am Dienstag lotet der DAX am Mittwoch zunächst weitere Tiefs aus. Dabei hat er auch vor der 12.000er Marke nicht Halt gemacht, unter der er zuletzt im November 2020 lag. Am Anleihemarkt sah es nur anfangs nach den jüngsten kräftigen Einbußen nach einer leichten Stabilisierung aus, inzwischen fallen die Kurse weiter, die Renditen steigen also.

Der Dollar ist weiter als sicherer Hafen gesucht und profitiert auch vom fortgesetzten starken Anstieg der Marktzinsen in den USA. Zwar sind auch in Europa die Anleiherenditen weiter klar auf dem Weg nach oben, was Anleihen als Anlage in Relation zu Aktien attraktiver macht, allerdings gilt der Zinserhöhungskurs in den USA als aggressiver als jener der EZB.

Gaspreis schießt hoch: Energiekrise und kein Ende

Die Stimmung wird weiter belastet von Inflations- und Rezessionssorgen sowie der Energiekrise in Europa. Letztere hat nochmals an Brisanz gewonnen nach den mysteriösen Lecks an den beiden Nord Stream Pipelines in der Ostsee, hinter denen Sabotageakte vermutet werden. Zwar lief durch beide Pipelines zuletzt kein Gas nach Deutschland, der europäische Gaspreis schoss aber trotzdem massiv nach oben, nachdem er gerade erst auf ein Mehrwochentief gesunken war. Dahinter steht die Spekulation, dass selbst bei einer Aufhebung der Sanktionen gegen Russland eine Gaslieferung auf diesem Weg nun nicht möglich wäre.

Damit rückt generell das Szenario von Anschlägen auf Gaspipelines in den Blick, zumal über norwegischen Gasanlagen unbekannte Drohnen gesehen worden sein sollen. Was sich hier zusammenbraue, sei ein perfekter Sturm gegen die Volkswirtschaften der EU, kommentiert CMC. Der europäische Gaspreis steigt weiter stark an, aktuell um rund 12 Prozent, was wiederum auch die Inflationsproblematik verschärft.

Kaum beruhigend wirkt in diesem Umfeld die Nachricht, dass die Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim nun doch weiter bis April 2023 Strom erzeugen sollen. Hintergrund ist die Versorgungssituation in Frankreich, wo über die Hälfte der Atomkraftwerke nicht am Netz ist. Dadurch fehlen laut Wirtschaftsminister Habeck Strommengen, die Deutschland zum Teil mit Strom aus Gaskraftwerken ausgleicht.

Sinkende Konsumlaune belastet zusätzlich

Der Ausverkauf gehe in die nächste Runde, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Energiekrise und Inflation in Deutschland drücken die Konsumstimmung auf ein neues Rekordtief. Das Barometer der Nürnberger GfK-Marktforscher signalisiert für Oktober einen überraschend starken Rückgang um 5,7 Zähler auf minus 42,5 Punkte. "Die Eiszeit bei der Verbraucherlaune wird anhalten, eine Stimmungswende liegt im Nirwana", sagte Ökonom Alexander Krüger von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe.

