Volatilität an Frankfurter Börse: DAX gibt Gewinne nach Inflationsdaten aus der Eurozone teilweise wieder ab

Zum Handelsstart gewann der DAX 0,51 Prozent auf 14.429,22 Punkte und stieg am Vormittag bis auf 14.487,70 Einheiten und nahm damit Kurs auf die 14.500er-Marke. Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten aus der Eurozone verlangsamt sich das Tempo jedoch sichtlich. Aktuell legt das Börsenbarometer 0,38Prozent auf 14.409,48 Zähler zu.

Inflationsdaten im Blick

Im Fokus stehen Konjunkturdaten. Investoren in Deutschland warteten vor allem auf Inflationsdaten aus der Euro-Zone für November, die Rückschlüsse auf die künftige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) geben könnten. Laut der Statistikbehörde Eurostat sank die jährliche Inflationsrate im November auf 10 Prozent, nachdem sie einen Monat zuvor noch bei 10,6 Prozent lag. Die Inflation liegt damit weit über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent. Die EZB ist alarmiert wegen dieser hohen Inflation und ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Inflationserwartungen, die zu einer Lohn-Preis-Spirale führen könnten. Die EZB hat ihre Leitzinsen zuletzt erneut um 75 Basispunkte erhöht, für Dezember aber eine vorsichtigere Gangart angedeutet.

US-BIP auf der Agenda

In den USA steht das Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal an. Analysten rechnen mit einem leichten Anstieg auf 2,7 Prozent von 2,6 Prozent im zweiten Quartal. Zudem liefern die Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP einen Vorgeschmack auf die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag.

