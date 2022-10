Vor Handelsstart an Frankfurter Börse: DAX dürfte schwächer in den Freitag gehen

DAX-Wochenplus zusammengeschmolzen

Der Broker IG taxiert den DAX am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor XETRA-Start 1,1 Prozent tiefer auf 12.624 Punkte.

Sein Wochenhoch hatte der DAX am Dienstag bei 12.931 Punkten erreicht. Das Wochenplus von zeitweise rund 4 Prozent schmolz seither auf zuletzt 2,7 Prozent zusammen. In den USA stockt die Erholung ebenfalls seit Dienstag.

Kleiner Verfallstag

An diesem Freitag ist Optionsverfall. "Es ist außergewöhnlich, dass der Oktober-Verfall für so viel Aufsehen sorgt und für so viel Marktbewegung sorgen kann", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Normalerweise ist das den Quartalsterminen vorbehalten." Große Positionen, die nahe am Marktniveau liegen und entsprechend für Bewegung sorgen könnten, liegen laut Altmann bei 12.650 und 12.500 Punkten. Generell sieht der Experte weiter steigende Zinsen als "große Sorge der Aktienanleger".

