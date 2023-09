Vor US-Zinsentscheid: Abwartender Handel an Frankfurter Börse - DAX pendelt am Dienstag um die Nulllinie

DAX-Marktbericht

Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch ist auf dem Frankfurter Börsenparkett Zurückhaltung auszumachen.

Der DAX nahm den Handel 0,25 Prozent tiefer bei 15.688,07 Punkten auf, nachdem er den Vortag bereits schwächer beendete. Anschließend hat er in die Nähe seines Schlusskurses vom Vortag gefunden und notiert noch 0,06 Prozent schwächer bei 15.717,36 Zählern.

US-Zinssitzung im Blick

Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch sind die Anleger nervös. Die meisten Marktteilnehmer gehen zwar davon aus, dass die US-Währungshüter eine Pause bei den Zinserhöhungen in ihrem Kampf gegen die Inflation einlegen werden. Die Datenlage, von der die größten Zentralbanken ihre nächsten Schritte abhängig machen wollen, bleibt allerdings uneinheitlich.

Inflationsdaten für den Euroraum

Am Vormittag legte das EU-Statistikamt Eurostat die endgültigen Inflationsdaten für den Euroraum im August vor. Wie aus den Zahlen hervorgeht, ist die Inflation im Euro-Raum im August im Zuge des Zinserhöhungsstakkato der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht zurückgewichen. Die Verbraucherpreise stiegen um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. In einer ersten Schätzung hatte Eurostat noch eine Rate von 5,3 Prozent wie im Juli gemeldet, womit die Teuerung stagniert hätte. Die Kernrate, in der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak ausgeklammert bleiben, sank im August auf 5,3 Prozent nach einem Juli-Wert von 5,5 Prozent. Die Währungshüter verfolgen dieses Inflationsmaß genau. Denn es gilt als wichtiger Indikator für zugrundeliegende Inflationstrends.

Wachstumsdaten auf der Agenda

Zudem veröffentlichte die Industriestaaten-Organisation OECD am Vormittag neue Schätzungen zum Wachstum der Weltwirtschaft ebenso wie zur Inflation. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung rechnet damit, dass die zur Eindämmung der Inflation erforderliche Straffung der Geldpolitik die Weltwirtschaft in diesem und im nächsten Jahr spürbar bremsen wird. In ihrem aktuellen Ausblick erhöhte die OECD zwar die Wachstumsprognose für das Jahr 2023 um 0,3 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent, senkte aber zugleich die Vorhersage für 2024 um 0,2 Prozent auf 2,7 Prozent. Damit steht der Weltwirtschaft nach Einschätzung der OECD ein unterdurchschnittliches Wachstum bevor.

Ölpreis und Zinsen belasten

"Die Börsen haben im Moment zwei große Belastungsfaktoren. Und beide hängen unmittelbar miteinander zusammen. Das sind der hohe Ölpreis und die hohen Zinsen", schreibt Experte Thomas Altmann von QC Partners. Während sich die Ölpreise zusehends der runden Marke von 100 Dollar nähern, wird die Sorge größer, dass dies die Inflation wieder antreibt. Laut Altmann gibt es im Moment einfach keine langfristig orientierten Käufer, die den DAX über die 16.000 Punkte treiben könnten. Dafür brauche es positive Nachrichten in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung oder die Geldpolitik.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX / Dow Jones Newswires