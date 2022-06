Vorsichtige Stabilisierung: DAX hält sich im Plus

Der DAX gewann zum Start 0,97 Prozent auf 13.557,44 Punkte hinzu. Im Anschluss zeigt er sich volatil, bleibt aber weiterhin im Plus. Die Marke von 13.500 Punkten, die er zum Start zurückerobert hatte, fällt jedoch wieder.

Die mit anhaltend hoher Inflation verbundenen Zins- und Konjunktursorgen hatten den Leitindex vor allem in den vergangenen zwei Handelstagen stark unter Druck gesetzt und binnen einer Woche fast 1.300 Punkte gekostet.

Strategien zur Inflationsbekämpfung der Notenbanken im Blick

Rund um den Globus gebe es derzeit Zins- und Rezessionsängste, schrieben die Experten der LBBW. "Die Sorge vor verschärften Zinserhöhungen in den USA sorgt für schlechte Stimmung an den Aktien-, Zins-, Devisen- und Krypto-Märkten und lässt auch den Euro gegenüber dem US-Dollar deutlich abwerten."

Das Wohl und Wehe der Aktienmärkte hängt derzeit an den Notenbanken und der kniffligen Aufgabe, die hohe Inflation zu bekämpfen, ohne der Wirtschaft zu schaden. Am Mittwoch steht in den USA der Zinsentscheid auf der Agenda: Experten der Investmentbank Goldman Sachs erwarten mittlerweile sogar einen Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte und einen weiteren in gleicher Höhe im Juli. Auch die Markterwartungen dürften inzwischen in dieser Dimension liegen.

"Die Börse muss sich wohl oder übel mit dem Pfad einer längeren geldpolitischen Straffung anfreunden", meinte Marktbeobachter Jochen Stanzl von CMC Markets. "Angesichts der Gefahr, dass die Inflation in den USA außer Kontrolle gerät und die Fed sich dem Vorwurf stellen muss, zu spät gehandelt zu haben, könnte sie nun übersteuern, was wiederum eine Rezession auslösen könnte", so Stanzl weiter. Die Tatsache, dass Aktien am Montag den zweiten Handelstag in Folge mit hohem Volumen verkauft wurden, sieht er als Indiz dafür, dass große Investoren ihre Portfolios radikal umbauen. Die Investoren hätten erkannt, dass die Fed nicht mehr den Luxus habe, sich Zeit nehmen zu können und dies sei der Grund für den Abverkauf seit Freitag.

ZEW-Index voraus

Heute steht außerdem der ZEW-Index auf dem Terminplan, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Experten sagen für Juni eine Verbesserung auf minus 27,5 Punkte von minus 34,3 Zählern im Vormonat voraus.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag