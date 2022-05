Warten auf US-Inflationsdaten: DAX mit kräftigem Aufschlag

Der DAX begann den Handelstag 0,39 Prozent höher bei 13.587,29 Zählern. Der deutsche Leitindex kann sich weiter im Plus halten und legt derzeit 1,08 Prozent auf 13.681 Einheiten zu.

Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten arbeitet der DAX am Mittwoch weiter an seiner Stabilisierung. Tags zuvor war der DAX bis auf 13.719 Punkte gestiegen, bevor ihn am Nachmittag die Kräfte verließen. Die Vorgaben sind gemischter Art: Die Wall Street hat sich auf dem tiefsten Niveau seit über einem Jahr schwer getan. In China allerdings zogen die Börsen an, was Marktbeobachter mit einem nachlassenden Corona-Infektionsgeschehen begründeten. Dies nähre die Hoffnung, dass die wachstumszehrenden Beschränkungen gelockert werden. Wegen Chinas Rang als besonders wichtige Exportnation sorgen die Lockdowns derzeit global für viel Unsicherheit.

US-Inflationsdaten dürften für Bewegung sorgen

Am Nachmittag kommen dann aus den USA wichtige Inflationsdaten vom April - für die Experten der ING die "Big Story" des Tages, vor der es die Anleger vermutlich eher ruhig angehen lassen. Die große Frage lautet, ob die hohe US-Inflation beginnt, sich zu verlangsamen und der geldpolitische Druck auf die US-Notenbank Fed damit zunächst nicht mehr größer wird.

Die Helaba beobachtete zuletzt eine leichte Entspannung bei den Energiepreisen, was im April wohl einen dämpfenden Einfluss auf die Inflation gehabt haben sollte. Die Experten der Landesbank verwiesen aber auf die derzeit hohen Schwankungen zum Beispiel der Benzinpreise. "Deshalb bereits ein Ende des Inflationsschubes auszurufen oder das Inflationsproblem als überwunden anzusehen, wäre wohl verfrüht", warnen sie. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

