Wochenstart an Frankfurter Börse: DAX legt dank abflauender Konjunktursorgen zu

Der DAX begann die Montagssitzung 0,28 Prozent im Plus bei 14.650,73 Punkten. Aktuell legt der deutsche Leitindex 0,42 Prozent auf 14.671,40 Zähler zu.

Allerdings habe der Markt noch viele Meinungen über den starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag zu verdauen, heißt es im Handel. Die Unsicherheiten über die künftige Zinspolitik in den USA seien nicht geringer geworden.

US-Verbraucherpreise am Donnerstag auf der Agenda

Gleichzeitig stünden mit den US-Verbraucherpreisen (CPI) vom Dezember die wichtigsten Daten der Woche noch aus. Sie werden erst am Donnerstag vorgelegt, was den Börsen viel Zeit für Spekulationen lasse. Erwartet wird ein Rückgang des Anstiegstempos in den Bereich um 6,5 Prozent, nachdem es im Vormonat noch 7,1 Prozent waren. Entsprechend zeigten sich rund drei Viertel der US-Marktteilnehmer trotz des US-Arbeitsmarktberichtes optimistisch und erwarten bei der nächsten Fed-Sitzung in drei Wochen nur noch eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Für die Aktienmärkte wirkt dies als Kurstreiber.

Sentix-Barometer hellt sich auf

Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland ist im Januar zum dritten Mal in Folge gestiegen. Laut Mitteilung des Beratungsunternehmens erhöhte er sich auf minus 16,5 (Dezember: minus 20,3) Punkte. Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage stieg auf minus 18,0 (minus 18,3) und der Index der Erwartungen auf minus 15,0 (minus 22,3). Es war jeweils der dritte Anstieg in Folge. "Es keimt Hoffnung auf, dass eine schwere Rezession verhindert werden kann", schreibt Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy in der Veröffentlichung.

Angetrieben werde dies unter anderem von nachlassenden Inflationssorgen, wie der vierte Rückgang des Sentix-Themenbarometers Inflation zeige. Dies dürfte Hussy zufolge den Handlungsdruck auf die Notenbanken etwas mindern. "Ob der Rückgang der Inflationsraten jedoch nachhaltig ist, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen."

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / Reuters

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images