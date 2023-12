Stimmung an Börse Frankfurt kippt nach EZB-Zinsentscheid und erstmaligem Sprung des DAX über 17.000-Punkte-Marke

DAX-Meilenstein

War die Stimmung am Vortag noch verhalten, schaffte der DAX am Donnerstag zum Start ein neues Allzeithoch.

Der DAX setzte seine Erholung der vergangenen Tage - nach einer kleinen Verschnaufpause am Vortag - zunächst auch am Donnerstag fort. Zum Start stand ein Plus von 1,09 Prozent auf 16.948,79 Punkte an der Kurstafel. Damit markierte das Börsenbarometer direkt ein neues Rekordhoch. Auch anschließend ging es weiter aufwärts: Zeitweise überstieg das Börsenbarmeter zum ersten Mal überhaupt die Marke von 17.000 Zählern. Das Allzeithoch liegt somit nun bei 17.003,28 Stellen.

Am Nachmittag nehmen Anleger jedoch Gewinne mit und schicken das Börsenbarometer 0,39 Prozent in die Verlustzone auf 16.700,38 Punkte.

US-Zinsentscheid am Vorabend

Mit dem Signal für wohl etwa drei Zinssenkungen 2024 hat die US-Notenbank Fed die Hoffnungen der Anleger erfüllt. "Die einfache Botschaft der Fed-Sitzung lautet: In Anbetracht merklich gefallener Inflationsraten bedarf es keiner Leitzinsen von über 5 Prozent mehr", erklärte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Die Notenbanker seien den Vorstellungen der Finanzmärkte gefolgt, die bereits sinkende Zinsen eingepreist haben. Die neue Wirtschaftsprognose der Fed deutet aber darauf hin, dass im kommenden Jahr die Zinsen sogar stärker gesenkt werden als bisher prognostiziert.

Eine "geldpolitische Sensation" nennt Eckhard Schulte, Chef des Vermögensverwalters MainSky Asset Management, den Fed-Entscheid mit einer 180-Grad-Wende ihrer Politik. Die Notenbank habe den sogenannten Pivot, also den Wendepunkt in den Leitzinsen, nun offiziell gemacht und die Märkte auf Zinssenkungen um insgesamt 75 Basispunkte 2024 eingestellt. Zudem habe sie ihre Inflationsprognosen für die kommenden beiden Jahre gesenkt.

EZB folgte am heutigen Donnerstag

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins wie erwartet bei 4,5 Prozent belassen. Die Entscheidung war im Vorfeld von einigen Volkswirten erwartet worden. Damit haben die Euro-Währungshüter die Zinsen zum zweiten Mal in Folge nicht weiter erhöht. Doch nach den Begleitaussagen der Chef-Währungshüterin Christine Lagarde begannen Börsianer damit, ihre Zinswetten für 2024 etwas geringer anzusetzen, was die DAX-Gewinne schmelzen ließ.

Am Finanzmarkt wird angesichts einer zuletzt deutlich abebbenden Inflation bereits auf eine erste Zinssenkung im Frühjahr 2024 gewettet. Experten mahnten zu Vorsicht. "Hoffentlich belässt die EZB ihre Leitzinsen lange genug auf dem derzeitigen Niveau. Sie darf nicht wegen ein paar überraschend niedriger Inflationsdaten einknicken", sagte Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. "Denn die Inflation sinkt vor allem deshalb, weil die massiven Preisanstiege bei Energie und Nahrungsmitteln sowie die Materialengpässe abebben. All das bremst zurzeit sogar die Preise für Dienstleistungen." Wegen der stark steigenden Löhne dürfte sich die Inflation 2024 allerdings eher bei drei als bei den von der EZB angepeilten zwei Prozent einpendeln.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires / Reuters

