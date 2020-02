Angst vor Virus-Folgen setzt Börsen weiter zu

Frankfurt (Reuters) - Die Angst vor massiven Folgen für die Wirtschaft durch die globale Ausbreitung des Coronavirus hat die Aktienmärkte weiter fest im Griff.

Der Dax drehte am Dienstag nach Kursgewinnen zum Handelsstart ein Prozent ins Minus und lag mit 12.908 Punkten deutlich unter die Marke von 13.000. Auch in Italien wurden Aktien reihenweise aus den Depots geschmissen. Der Leitindex der Mailänder Börse gab nach dem Kurssturz vom Montag in Höhe von 5,4 Prozent um weitere 1,3 Prozent nach. Zunächst hatten Schnäppchenjäger an Europas Börsen noch für Kursaufschläge gesorgt. Doch bereits nach der ersten Handelsstunde gewann die Unsicherheit wieder die Oberhand. Der EuroStoxx50 notierte ein Prozent tiefer bei 3612 Punkten.

"Alle Gewinne des Jahres 2020 an einem einzigen Handelstag zu verlieren, war dramatisch, aber die gestrige Neubewertung der Aktien war überfällig", sagte Ian Williams, Analyst bei Peel Hunt. "Sie spiegeln nun die von dem Coronavirus ausgehende Gefahr für Unternehmensgewinne genauer wider." Der Ausbruch des Coronavirus in Italien und die Abriegelung ganzer Ortschaften in Norditalien hatte zu Wochenanfang weltweit zum Ausverkauf an den Aktienmärkten geführt. Binnen weniger Stunden brach die Marktkapitalisierung von europäischen Unternehmen um rund 500 Milliarden Euro ein. Italien ist mit 220 Corona-Infizierten und sieben gestorbenen Patienten in Europa am stärksten von der neuen Lungenkrankheit betroffen und befürchtet deshalb Auswirkungen auf seine Wirtschaft sowie seine Finanzlage.

Trotz der wachsenden Unsicherheit gab der Goldpreis wegen Gewinnmitnahmen nach. Das als sicherer Hafen geltende Edelmetall verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 1652,83 Dollar je Feinunze (31 Gramm). Am Montag war der Goldpreis auf den höchsten Stand seit 2013 gestiegen.

FLUGGESELLSCHAFTEN WEITER UNTER DRUCK

Fluggesellschaften, die am Montag am stärksten an Börsenwert verloren hatten, blieben weiter unter Druck. Lufthansa-Aktien lagen 1,7 Prozent im Minus, EasyJet-Papiere gaben mehr als zwei Prozent nach, Aktien von Ryanair 1,6 Prozent. Anleger befürchteten Reisebeschränkungen und einen Rückgang der Geschäftstätigkeit wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Auch für Banken ging es erneut bergab. Die Branche zog es rund 1,5 Prozent nach unten. Der Index für Autowerte gab 1,4 Prozent nach.

Die größten Kursverluste mit einem Minus von zeitweise bis zu 8,7 Prozent verbuchte in Frankfurt der Autozulieferer Leoni. Das im SDax gelistete Unternehmen wies für das Schlussquartal eine millionenschwere Belastung durch Sondereffekte aus und warnte vor weiteren Verlusten. Dagegen schnellten Corestate-Aktien zeitweise um bis zu 11,3 Prozent nach oben. Die Immobilienfirma blickt optimistisch in die Zukunft und rechnet mit einem Anstieg des Konzernergebnisses.