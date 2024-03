Dax nach China-Daten leicht im Plus - Warten auf Fed

Frankfurt (Reuters) - Starke Konjunkturdaten aus China haben den Dax am Montag ins Plus gehievt.

Die Nervosität vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch grenzte allerdings die Gewinne ein. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung 0,2 Prozent fester bei 17.969 Punkten.

Die zweitgrößte Wirtschaft der Welt und Deutschlands wichtigster Handelspartner kommt zu Jahresbeginn besser in Schwung als zunächst angenommen. Dies sorgte für Erleichterung an den Aktienmärkten auf der ganzen Welt. Nun warteten die Anleger mit Spannung auf die Fed-Sitzung am Mittwochabend. "Diese dürfte die Richtung der Aktienmärkte in New York und auch in Frankfurt in den kommenden drei Monaten bestimmen", kommentierte Jochen Stanzl, Chefanalyst vom Broker CMC Markets.

Bei den Einzelwerten schlugen die Immobilienwerte, die am Freitag nach einem Rekordverlust bei Vonovia stark gelitten hatten, einen vorsichtigen Erholungskurs ein. Die Titel des Branchenriesen rückten um 2,6 Prozent vor. Die Papiere von Rivalen wie Aroundtown, TAG Immobilien und LEG Immobilien gewannen zwischen gut ein und gut zwei Prozent.

