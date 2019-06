Aussicht auch auf US-Zinssenkung treibt Börsen an

Frankfurt (Reuters) - Die US-Notenbank Fed stellt die Weichen für eine Zinssenkung schürt damit Hoffnungen auf noch mehr billiges Geld auch in anderen Ländern.

Das trieb die Aktienmärkte in Europa am Donnerstag an. Der Dax legte am Vormittag 0,9 Prozent zu auf 12.422 Punkte, der EuroStoxx50 gewann 0,8 Prozent auf knapp 3483 Zähler. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch den Leitzins nicht angetastet, fasst aber angesichts des mit Handelsstreits USA/China und einer Eintrübung der Weltwirtschaft eine baldige Zinswende ins Auge. An den Märkten wird bereits für Juli mit einer Senkung gerechnet.

Michael McCarthy, Chefstratege beim Handelshaus CMC Markets, dämpfte die Euphorie aber etwas. Für den Aktienmarkt seien die Signale der Fed gemischt, sagte er. "Wachstumssorgen sind der Grund, warum die Fed vorsichtiger wird. Während niedrigere Zinsen für Aktieninvestitionen sprechen, setzen Konjunktursorgen den Geschäften der Firmen zu."

Am Anleihemarkt fielen die Renditen deutlich. Bei den zehnjährigen deutschen Papieren sank die Verzinsung zeitweise auf minus 0,316 Prozent, bei spanischen fiel sie auf ein Rekordtief von 0,364 Prozent und bei italienischen lag sie mit 2,016 Prozent so niedrig wie seit gut einem Jahr nicht mehr. "Dieses Fed-Treffen bringt einen weltweiten Währungskrieg in unser zentrales Szenario", sagte Peter Chatwell, Zinsexperte bei der Bank Mizuho. "Es wird ein Abwärtswettlauf für den weltweiten Zinsmarkt, ein Abwärtswettlauf für die Währungskurse."

Der Dollar fiel hingegen zum Yen um rund 0,4 Prozent auf ein Sechs-Monats-Tief von 107,63 Yen. Ein Euro kostete mit 1,1286 Dollar knapp 0,6 Prozent mehr als am Vortag. "Alle sind auf einen schwachen Dollar eingestimmt", sagte Kiyoshi Ishigane, Fondsmanager beim Vermögensverwalter Mitsubishi UFJ Kokusai. "Gegen den Yen dürfte das Abwärtspotenzial derzeit begrenzt sein, aber es gibt andernorts noch Raum nach unten." Erst am Dienstag hatte EZB-Chef Mario Draghi eine weitere Lockerung der Geldpolitik in der Euro-Zone nicht ausgeschlossen. Zentralbanken in Australien, Neuseeland, Indien und Russland schraubten zuletzt bereits ihren Leitzins nach unten. Die Bank von Japan hielt wie erwartet an ihrem Zinskurs fest, verwies aber ebenfalls auf Risiken. Damit will sie sich ihre Optionen für größere wirtschaftliche Probleme bewahren.

DELIVERY HERO ERFREUT ANLEGER MIT HÖHERER UMSATZPROGNOSE

Mit einem Kursplus von zeitweise mehr als 15 Prozent standen die Aktien des Essensliefer-Dienstes Delivery Hero an der Spitze des MDax. Das Unternehmen hatte zuvor zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Umsatzprognose um 200 Millionen Euro auf 1,3 bis 1,4 Milliarden 2019 Euro angehoben. Das sei beeindruckend, schrieben die Berenberg-Experten.

Ein Bericht über einen möglichen Börsenrückzug trieb die Aktien der Startup-Schmiede Rocket Internet, die bis zu 8,7 Prozent zulegten. Das "Manager Magazin" berichtete unter Berufung auf Unternehmenskreise, im Aufsichtsrat sei bereits über eine Privatisierung gesprochen worden. Im Hintergrund arbeite ein Team die sinnvollste Struktur dafür aus.

In Paris legten Papiere des Autobauers Renault 1,5 Prozent zu. Firmenchef Thierry Bollore erklärte, er plane nicht, den Anteil am Partner Nissan zu reduzieren.

Unter Druck gerieten dagegen die Papiere der Deutschen Bank, die nach einem Bericht über Geldwäsche-Untersuchungen 1,1 Prozent nachgaben. Dem Geldhaus droht einem Bericht der "New York Times" zufolge in den USA neuer Ärger. Die dortigen Behörden untersuchten, ob sich das Frankfurter Geldhaus an die Anti-Geldwäsche-Gesetze halte, hieß es unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.