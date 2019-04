Europas Börsen nach Brexit-Aufschub etwas tiefer

Frankfurt (Reuters) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag nach der Verschiebung des Brexit-Termins etwas schwächer tendiert.

Dax und EuroStoxx50 lagen am Vormittag jeweils 0,2 Prozent im Minus. Die EU-Staats- und Regierungschefs räumten Großbritannien einen weiteren Aufschub des Brexits bis Halloween am 31. Oktober ein. Ein ungeordnetes Ausscheiden des Vereinigten Königreiches aus der EU sei damit für die kommenden sechs Monate definitiv vom Tisch, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dennoch bleibe die Unsicherheit über die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen hoch. "Die Anleger fahren aktuell auf Sicht. Viele haben Angst, die Party zu früh zu verlassen. Genauso viele haben jedoch Angst, die Party erst zu verlassen, wenn die Musik nicht mehr spielt", sagte er.

May will im Laufe des Tages eine Erklärung im Unterhaus abgeben. Die Parlamentarier hatten in den vergangenen Wochen ihr Austrittsabkommen wiederholt abgelehnt, sich zugleich aber nicht auf Alternativen einigen können. "Es geht weiter wie gehabt, es gibt keine Entscheidung, sondern es bleibt eine Irrfahrt der britischen Politik, auf die sich die Finanzmärkte nicht einstellen können", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Handelshaus CMC Markets.

Fluggesellschaften profitierten jedoch von der Fristverlängerung. Die Aktien der Lufthansa waren mit einem Plus von bis zu 2,6 Prozent Spitzenreiter im Dax. Papiere von EasyJet, Ryanair, der British-Airways-Mutter IAG und Air France kletterten um bis zu fünf Prozent. Ein harter Brexit hätte Experten zufolge weitreichende Folgen für den Airline-Sektor. Britischen Fluggesellschaften droht der Verlust sämtlicher Flugrechte innerhalb der Staatengemeinschaft, falls es keinen Ersatz für das EU-Regelwerk gibt.

KONJUNKTURSORGEN BELASTEN

Auf die Stimmung drückten die getrübten Konjunkturaussichten der Zentralbanken. Fachleute im Auftrag der Europäischen Zentralbank (EZB) schraubten ihre Vorhersagen für die kommenden Jahre erneut nach unten. Die Experten-Schätzungen werden von der EZB genau verfolgt. Sie sind ein wichtiger Faktor, der in ihre geldpolitischen Überlegungen einfließt. EZB-Präsident Mario Draghi hatte am Mittwoch die Handlungsbereitschaft der Notenbank unterstrichen, sollte sich die Wirtschaft in der Euro-Zone weiter abkühlen. Die US-Notenbank (Fed) erklärte, bei ihrem weiteren Vorgehen flexibel bleiben zu wollen.

Die Aktien von Luxusgüterherstellern profitierten von starken Zahlen des französischen Konzerns LVMH. Der Hersteller von Louis-Vuitton-Taschen und Champagner der Marke Moet & Chandon hat zu Jahresauftakt den Umsatz deutlich stärker gesteigert als erwartet und dürfte vor allem von der hohen Nachfrage aus China profitiert haben. Die Papiere stiegen um mehr als drei Prozent auf ein Rekordhoch und verhalfen auch den Titeln von Rivalen wie Hermes, Christian Dior, Kering und Hugo Boss zu Kursgewinnen.

Größter Verlierer im Dax war dagegen Bayer mit einem Minus von bis zu 2,2 Prozent. Bayer-Chef Werner Baumann räumte ein, dass die Übernahme des Glyphosat-Herstellers Monsanto die Reputation des Unternehmens beschädigt habe. Dies spiegle sich im Aktienkurs wider.