Börsen auf Rekordjagd - Freude über Fed und BoE

Frankfurt (Reuters) - Die schwindende Furcht vor baldigen Zinserhöhungen der großen Notenbanken hat die Investoren an die Aktienmärkte gelockt.

"Die Zentralbanken nehmen den Fuß vom geldpolitischen Gaspedal, sie werden aber nicht auf die Bremse treten", sagte Anlagestratege Hugh Gimber von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan. Der Dax stieg am Donnerstag auf ein Rekordhoch von 16.064,79 Punkten und lag am Abend 0,4 Prozent im Plus bei 16.029,65 Zählern. Der EuroStoxx50 rückte ähnlich stark auf 4331,22 Stellen vor. An der Wall Street markierten die US-Leitindizes Nasdaq und S&P 500 ebenfalls neue Rekordstände.

Die US-Notenbank drosselt zwar wie erwartet das Volumen ihrer Wertpapierkäufe. Gleichzeitig dämpfte Fed-Chef Jerome Powell Spekulationen auf baldige Zinserhöhungen. "Damit wird das Ende der Politik des billigen Geldes zeitlich noch ein wenig nach hinten geschoben", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. Dennoch stieg der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, um 0,5 Prozent. Offenbar nutzten Anleger die vorangegangenen Kursverluste zum Einstieg, sagte Anlagestratege Kit Juckes von der Bank Societe Generale.

BOE SCHEUT VOR ZINSERHÖHUNG ZURÜCK - PFUND AUF TALFAHRT

Die Bank von England (BoE) überraschte Börsianer mit dem Verzicht auf eine Zinserhöhung. "Das war ein massives Eigentor", kritisierte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Schließlich habe die britische Notenbank in den vergangenen Wochen eine Anhebung signalisiert. BoE-Chef Andrew Bailey habe die Chance verpasst, das angeschlagene Vertrauen in sein Haus wiederherzustellen.

Als Reaktion auf den Zinsentscheid fiel das Pfund Sterling auf ein Fünf-Wochen-Tief von 1,3469 Dollar beziehungsweise 1,1673 Euro. Bei britischen Staatsanleihen griffen Investoren dagegen zu. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Sechs-Wochen-Tief von plus 0,922 Prozent. In ihrem Windschatten rentierten ihre deutschen Pendants mit minus 0,231 Prozent so niedrig wie zuletzt vor rund einem Monat.

Unterdessen ging der Ölpreis auf Achterbahnfahrt. Auf der einen Seite gibt die "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, dem internationalen Druck nach einer rascheren Produktionsausweitung nicht nach und erhöht die Quoten weiter wie geplant um monatlich 400.000 Barrel pro Tag. Auf der anderen Seite berichtete der Sender Al Arabiya, Saudi-Arabiens Ölproduktion werde erstmals seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wieder die Marke von zehn Millionen Barrel pro Tag überschreiten. Am Abend notierte die Ölsorte Brent aus der Nordsee kaum verändert bei 82,01 Dollar je Barrel (159 Liter).

DEUTSCHE POST IM AUFWIND - BRENNTAG AUF TALFAHRT

Bei Aktien waren die Titel der Deutschen Post gefragt, die sich um drei Prozent verteuerten. Die angehobenen Geschäftsziele lägen teilweise über Markterwartungen, lobte Analyst David Kerstens von der Investmentbank Jefferies.

Brenntag konnte dagegen mit einem Umsatz- und Gewinnsprung nicht überzeugen. Das operative Ergebnis liege nur knapp über den Erwartungen und die Gesamtjahresziele seien lediglich bekräftigt worden, monierte ein Börsianer. Die Titel des Chemikalienhändlers, die in den vergangenen Wochen mehr als sechs Prozent zugelegt hatten, rutschten um 2,5 Prozent ab.

An der Wall Street machte Qualcomm mit einem Kurssprung von gut 15 Prozent Furore. Der Mobilfunkchip-Spezialist hatte ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vorgelegt. Das Unternehmen profitiere vom Verkaufserfolg von Smartphones mit dem neuen Mobilfunk-Standard 5G, kommentierte Analyst Abhinav Davuluri vom Research-Haus Morningstar. Er rechne daher auch 2022 mit Rekord-Ergebnissen.