Anleger in Europa legen nach Rekordlauf Verschnaufpause ein

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger an Europas Börsen haben sich nach dem Rekordlauf am Vortag an den Seitenlinien aufgestellt.

Von einer Korrektur oder Verkaufsbereitschaft könne nicht die Rede sein, sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. "Keiner will sich von seinen Aktien trennen." Institutionelle Investoren warteten nur auf Rücksetzer, um sich mit Aktien einzudecken. Der Dax notierte am Mittwoch wenig verändert bei 15.207 Punkten. Der EurosStoxx50 gab leicht nach auf 3963 Zähler.

"Die Fortsetzung der Rekord-Rally dürfte sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks allerdings nicht allzu lang auf sich warten lassen", betonte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi. Nach überraschend starken Wirtschaftsdaten aus den USA und China war der Dax am Dienstag erstmals über die Marke von 15.300 Punkten gesprungen.

Konjunkturoptimisten erhielten weiteren Rückenwind. Erste Lockerungen der Coronavirus-Restriktionen ließen im März die deutschen Dienstleister wieder wachsen. "Die Hoffnung, dass der Impffortschritt die Aufhebung weiterer Restriktionen zulässt, ließ die Geschäftsaussichten derweil auf ein Drei-Jahres-Hoch klettern", erklärte Ökonom Phil Smith vom Institut IHS Markit. Auch in der Euro-Zone gewannen die Dienstleister im März wieder an Schwung.

BRITISCHE AKTIEN SETZEN SICH AB

Mit einem Plus von knapp einem Prozent konnte sich die Börse in London von den übrigen Handelsplätzen absetzen. Britischen Titel profitierten dabei insbesondere von der zügigen Impfstoff-Verteilung in Großbritannien. Analyst Neil Wilson vom Online-Broker Markets.com bescheinigte den Papieren noch deutliches Aufwärtspotenzial.

Nach dem desaströsen Börsendebüt des Lieferdienstes Deliveroo vergangene Woche legte die Aktie am ersten unbeschränkten Handelstag für Kleinanleger rund drei Prozent zu. Das sei eine große Erleichterung für das Management und die beteiligten Banker, betonte Wilson. "Es gab Befürchtungen, dass die 70.000 Kleinanleger, die an dem Börsengang teilgenommen hatten, die Gelegenheit nutzen würden, um abzuladen, aber die Investoren halten vorerst die Stellung." Die Papiere des britischen Lieferdienstes waren bei ihrem Börsendebüt rund 30 Prozent eingebrochen.

ÖLPREIS GIBT NACH

Trotz der Aussichten auf ein stärkeres globales Wirtschaftswachstum gab der Ölpreis im Handelsverlauf nach. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 62,38 Dollar je Barrel. Der Preis für US-Leichtöl WTI fiel um 0,6 Prozent auf 58,97 Dollar je Barrel. Für Preisdruck sorgten Gespräche zur Wiederbelebung eines Atomabkommens mit dem Iran. Damit eröffne sich die Chance auf eine Lockerung der Sanktionen gegen die Ölexporte des Landes, sagten Experten. Zunächst hatte der Optimismus bezüglich der globalen Wirtschaftsaussichten die Stimmung auf dem Rohölmarkt angekurbelt, wie die Analysten der ANZ Bank mitteilten.

Mit Spannung warteten Anleger auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, das im Tagesverlauf veröffentlicht werden soll. "Zu Überraschungen dürfte es aber kaum kommen", erläuterte Cutkovic. "An der Börse wartet man aber gespannt darauf, wie viele FOMC-Mitglieder eine frühere Zinserhöhung als 2023 für möglich erachten." Experten gehen davon aus, dass in dem Protokoll bekräftigt wird, an den Leitzinsen auf absehbare Zeit nicht zu rütteln, weil die erwartete Inflation nur vorübergehend sein werde. "Dass die Inflationsängste abgenommen haben, stützt die Aktienmärkte und dürfte den US-Dollar eine Weile unter Druck halten", betonte Cutkovic.