DAX, Nasdaq 100: Welche Signale liefert ein starkes erstes Halbjahr?

Werbung







Die ersten sechs Monate im Börsenjahr 2023 sind geschafft und die Bilanz fällt sehr unterschiedlich aus. Während der Dow Jones unverändert steht, legte der Nasdaq 100 eine Rally von rund 35 Prozent aufs Parkett. Verantwortlich dafür sind primär die Glorreichen Sieben: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta. Doch was bedeuten hohe Gewinne in den ersten sechs Monaten für den Rest des Jahres? Ein Index bietet rein statistisch gesehen jetzt sogar eine Trefferquote von 100 Prozent bis zum Jahresende. Im Trading-Webinar am Montag 03.07. um 19:00 Uhr untersucht Franz-Georg Wenner auf Basis fundamentaler und markttechnischer Kriterien die Ausgangslage und zeigt einfache Handelsstrategien. Neue Ideen und ein Rückblick auf die jüngsten Trades runden das Webinar ab. Jetzt kostenfrei anmelden und profitieren.

Abbildung: Auswertung Nasdaq 100-Performance H2 (Quelle: Index Radar)

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten