DAX - neue Rekorde 2021?

Liebe Leser, wo liegt der Mehrwert technischer Analysten? Nun, er scheint groß zu sein, glauben doch 95% aller aktiven Trader teilweise oder ganz an technische Analyse. Nachweislich verlieren 95% aller aktiven Trader Geld. Ein Zusammenhang? Kann man sehen, muss man natürlich nicht. Problematisch – an der Börse sind die schlimmsten und die besten Tage in einem 10-Jahreszyklus die wichtigsten. Die muss man aus- oder einschalten. Für die technische Analyse wird nie! an den schlechtesten Tagen ein Kaufpunkt sein. Und nie! an den besten ein Verkaufspunkt. Weil der Trend ja stimmt. Logo. Hier einmal beispielhaft, wogegen wir so oft argumentieren müssen, wenn es um Psychologie und Sentiment geht. Eine stellvertretende Analyse für fast alle technischen Analysten Mitte März. Kein Vorwurf, nach reiner Lehre muss man das bestimmt so formulieren wie hier zu lesen.

Keine handwerkliche Kritik, nicht falsch verstehen. Aber – bei VDAX und VIX nahe 100 war das Niveau 8.200 bis 8.800 im März nichts anderes als ein Signal, Shorts auf jeden! Fall glattzustellen, sogar mutig in den Markt long! reinzugehen. Die Chance des Jahrzehnts. Und dann Anlegern die 6.500 vor Augen zu führen statt das überragende Chance-Risiko-Verhältnis zu betonen – das ist ärgerlich. Diese Chance erläutern, genau dies taten wir in unserem Börsendienst. Das blöde in solchen Situationen ist dann – man schreibt gegen die Marktlage an. Und natürlich tut es erstmal weh, bei 8.500 zu kaufen. Oder bei 9.000. Bei 13.800 im Januar tat es nicht weh. Die Stimmung war ja gut. Damals war man die Spaßbremse, wenn man zu Puts riet. Antizyklik an der Börse ist immer erstmal Mist, denn man hat – natürlich – gefühlt unrecht. Fast alle laufen ja in die andere Richtung. Ein bisschen wie bei Corona, wenn man den Hauch einer Kritik äußert. Dann lässt sich mit einem Argument jede noch so kleine Kritik an Maßnahmen wegfegen. Aber wir wollen nicht abschweifen, sondern nochmal auf die Psychologie zu sprechen kommen. Fear and Greed 97!! im Januar. Fear and Greed 1!! im März. Wir verkaufen bei 97 und kaufen bei 1. Unser Ansatz ist nämlich anders. Sentimentgetrieben.

Deshalb wären wir anders als es ein großes Anlegermagazin getan hat auch nie auf die Idee gekommen, unsere Leser bei 8.500 allein zu lassen und unser Depot zu schließen. Wenn es brennt, dann braucht man doch die Feuerwehr und Hilfe und nicht einen, der ruft – wir fahren mal weg, viel Glück beim Befreien aus dem brennenden Haus. Oder?

Wir schauen – nicht falsch verstehen – auch auf Charts, unser Kollege Franz-Georg bringt prima Analysen. Allerdings – wir sehen das ganzheitlich. Technische Analyse kann nur ein Baustein sein. Und hinterher, nachlaufend, als technischer Analyst zu erklären, warum es dann anders kam – nun, das kennen wir seit Jahren. Bringt aber niemanden weiter. In diesem Sinne – wir laden alle ein, unseren anderen Ansatz zu testen, mit dem wir seit Jahren sehr gut fahren.

Niemand kann zaubern, niemand kann den Markt “wahrsagen” – aber man kann Chance-Risiko besser spielen als nach der reinen, nachlaufenden Lehre purer technischer Analyse. Denn 95% der aktiven Anleger verlieren Geld. Das sollte nicht so bleiben und am Ende muss natürlich jeder für sich entscheiden, aus welchen Ansätzen er das beste für sich zieht. Doch wer nicht erfolgreich war bisher, der könnte womöglich mal etwas anderes probieren. Und wer Ihnen neue Rekorde 2021 verspricht, weil der DAX jetzt bei 10.600 schon gelaufen ist – bleiben Sie ruhig und besonnen. Lassen Sie sich nicht verrückt machen. Weder wenn der Markt fällt, noch wenn er steigt.

Schöne Ostern, Euer TEAM Feingold Research