Furcht vor Corona-Rückschlägen belastet Europas Börsen

Frankfurt (Reuters) - Aus Furcht vor neuen Ansteckungswellen nach der Lockerung von Corona-Restriktionen haben Anleger an Europas Aktienmärkten den Rückzug angetreten.

"Der Weg aus dem Lockdown dies- und jenseits des Atlantiks bleibt ein Risiko", sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Umso länger aber die Einschränkungen bleiben, desto weiter nach hinten dürfte sich ein potenzieller wirtschaftlicher Aufschwung verschieben, der dann auch von einem noch niedrigeren Niveau starten dürfte." Der Dax büßte am Mittwoch 1,5 Prozent auf 10.660 Punkte ein und der EuroStoxx50 1,4 Prozent auf 2844 Zähler.

Nach roten Zahlen der Commerzbank und ABN Amro kamen vor allem Finanzwerte unter die Räder. Bei beiden Instituten fielen die Verluste im ersten Quartal noch höher aus als erwartet. Coba-Aktien sackten rund fünf Prozent ab, die Papiere des niederländischen Geldhauses ABN Amro gaben mehr als sieben Prozent nach. Die Titel der Deutschen Bank verloren in der Spitze um bis zu 5,1 Prozent auf 6,18 Euro und notieren damit so tief wie seit mehr als zwei Wochen nicht mehr.

BLICK AUF NEUINFEKTIONEN

"Die nächsten zwei Wochen dürften entscheidend sein, nachdem viele Länder ihre strengen Maßnahmen nun gelockert haben", sagt Stanzl. "Grund genug für einen Großteil der Investoren, zunächst eine eher abwartende Haltung einzunehmen." Für Verunsicherung sorgten erneute Infektionen nach der Aufhebung von Beschränkungen in China und Südkorea.

Im Zuge der Pandemie haben sich die Aussichten für die Unternehmensgewinne in Europa weiter verschlechtert. Demnach ist im zweiten Quartal bei den im paneuropäischen Börsenindex STOXX600 gelisteten Unternehmen im Schnitt mit einem Ergebnisrückgang um 46,7 Prozent zu rechnen, wie der Datenanbieter Refinitiv mitteilte. Für das dritte Quartal gehen Analysten von einem Minus von 35,1 Prozent aus. Damit revidierten die Experten ihre Prognosen im Vergleich zur Vorwoche weiter nach unten. Ökonomen haben wenig Hoffnung, dass die Weltwirtschaft vor dem ersten Quartal 2021 wieder auf die Beine kommen wird.

Der Reisekonzern TUI stemmt sich mit Kostensenkungen und Stellenabbau gegen die Abwärtsspirale in der Corona-Krise. TUI-Chef Fritz Joussen kündigte am Mittwoch den Abbau von rund 8000 Arbeitsplätzen weltweit an. Wegen der Reisewarnungen zur Eindämmung des Virus ist die Tourismusbranche von der Corona-Krise besonders stark betroffen.

USA-CHINA-HANDELSKONFLIKT

Kopfzerbrechen bereiteten Börsianern auch die wieder wachsenden Spannungen zwischen den USA und China. Ein führender Senator der US-Republikaner schlug ein Gesetz vor, das Präsident Donald Trump ermächtigen würde, Sanktionen gegen China zu verhängen, falls die Volksrepublik nicht hinreichende Auskünfte zum Ausbruch des Coronavirus liefere. Trump hatte China zuletzt wegen der Coronavirus-Krise schwere Vorwürfe gemacht und Konsequenzen im Handelsstreit angedroht. Die Regierung in Peking denkt unterdessen über eine Nachverhandlung des Handelsabkommens mit den USA nach.

Bei den Einzelwerten führte Wirecard die Liste der Dax-Verlierer an. Aktien des Zahlungsabwicklers gaben bis zu sechs Prozent auf 81,38 Euro nach. Gegen Wirecard ist in Deutschland eine erste Anlegerklage wegen fehlerhafter Kapitalmarktinformationen eingereicht worden. Das Unternehmen wies die von der Kanzlei erhobenen Vorwürfe und Schadensersatzansprüche zurück.