Energiepreis- und Evergrande-Sorgen machen Börsen zu schaffen

Frankfurt (Reuters) - Die anhaltende Energiekrise und die Furcht vor einem Kollaps des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande schlagen europäischen Anlegern auf die Stimmung.

Gemischt ausgefallene Firmenbilanzen boten am Donnerstag kaum positive Impulse. Dax und EuroStoxx50 bröckelten um jeweils etwa 0,3 Prozent auf 15.496 beziehungsweise 4157 Punkte ab.

"Anleger sorgen sich, dass die jüngsten Preisanstiege auf dem Energiemarkt nicht ohne Einbußen in den Unternehmensgewinnen und damit auch im Wirtschaftswachstum vorüber gehen werden", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee stieg zeitweise auf ein Drei-Jahres-Hoch von 86,10 Dollar je Barrel (159 Liter), bevor Gewinnmitnahmen den Preis 0,9 Prozent ins Minus auf 85,03 Dollar drückten. Experten erwarten allerdings keine größeren Rücksetzer, da das Angebot der Nachfrage weiter hinterherhinke.

Verstärkt wurden die Inflationssorgen von der anhaltenden Preisrally bei Industriemetallen. So stieg Nickel an der Londoner Börse LME um bis zu 2,2 Prozent auf ein Siebeneinhalb-Jahres-Hoch von 21.425 Dollar je Tonne. In Shanghai war das zur Stahlherstellung benötigte Metall mit 161.600 Yuan (25.267 Dollar) sogar so teuer wie noch nie. Dem indonesischen Branchenverband zufolge beeinträchtigt widriges Wetter die Förderung in diesem wichtigen Exportland.

"Alle Augen sind nun auf die Fed und andere Notenbanken gerichtet", sagte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades. "Investoren fragen sich, ob diese Institutionen in der Lage sein werden, ihre geldpolitische Unterstützung trotz der unsicheren Konjunkturaussichten zurückzufahren."

MILLIARDENVERKAUF VON EVERGRANDE-SPARTE GEPLATZT

Der hoch verschuldete Konzern China Evergrande erklärte den milliardenschweren Verkauf seiner Dienstleistungssparte Evergrande Property Services an den Konkurrenten Hopson für gescheitert und sorgte dafür wieder für Unruhe an den Börsen. Aktien von Evergrande und Evergande Property brachen daraufhin in Hongkong um 12,5 beziehungsweise acht Prozent ein, während Hopson-Titel 7,6 Prozent zulegten.

"Der geplatzte Deal macht es immer unwahrscheinlicher, dass Evergrande in letzter Minute ein Kaninchen aus dem Hut zaubern kann", sagte der Anwalt eines Gläubigers des Immobilienkonzerns. Da die Nachfrist für versäumte Zinszahlungen auslaufe, stellten sich die Leute auf eine Pleite des Unternehmens ein. Evergrande ist mit 300 Milliarden Dollar verschuldet. Der chinesische Vizeministerpräsident Liu He betonte, die Risiken im Immobiliensektor seien kontrollierbar.

SOFTWARE AG AUF ERHOLUNGSKURS - BARCLAYS UNTER DRUCK

Am deutschen Aktienmarkt gehörte Software AG mit einem Kursplus von gut drei Prozent zu den Favoriten. Der SAP-Rivale steigerte zwar seinen Quartalsumsatz, blieb Börsianern zufolge aber leicht hinter den Erwartungen zurück. Allerdings waren die Titel des Anbieters von Firmensoftware am Dienstag als Reaktion auf einen enttäuschenden Ausblick um fast elf Prozent eingebrochen.

In London gaben die Papiere der Barclays Bank dagegen ein knappes Prozent nach, obwohl das Institut seinen Quartalsgewinn verdoppelte. "Die Erwartungen waren angesichts der recht ordentlichen Ergebnisse der US-Banken vergangene Woche hoch", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Offenbar nutzten einige Anleger die jüngsten Kurssteigerungen für Gewinnmitnahmen.