Dax niedriger erwartet - Gewinnmitnahmen nach Kursrally

Frankfurt (Reuters) - Gewinnmitnahmen dürften dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zusetzen.

Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Dienstag war er in der Hoffnung auf eine rasche Erholung der Wirtschaft 3,4 Prozent fester bei 12.315,66 Punkten aus dem Handel gegangen.

Für Gesprächsstoff dürfte Fed-Chef Jerome Powell sorgen, der sich am Abend weiter vor Abgeordneten des US-Kongress äußert. Am ersten Tag der Anhörung sagte er, mit einer vollständigen Erholung der US-Wirtschaft sei erst dann zu rechnen, wenn die Bürger von der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie überzeugt seien. Insbesondere die Arbeitslosigkeit werde nur langsam sinken. Wahrscheinlich seien weitere Hilfen von Regierung und Notenbank nötig, um die Wirtschaft zu stützen. In Deutschland steigt die Neuverschuldung wegen der Corona-Krise um 218 Milliarden Euro. Am Mittag nennt Finanzminister Olaf Scholz Details.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.315,66

Dax-Future 12.291,00

EuroStoxx50 3.242,65

EuroStoxx50-Future 3.228,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 26.289,98 +2,0 Prozent

Nasdaq 9.895,87 +1,8 Prozent

S&P 500 3.124,74 +1,9 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 22.485,51 -0,4 Prozent

Shanghai 2.928,21 -0,1 Prozent

Hang Seng 24.351,83 +0,0 Prozent