Konjunkturängste und Geldpolitik machen Dax zu schaffen

Frankfurt (Reuters) - Konjunktursorgen und die Furcht vor einer zu schnellen Straffung der Geldpolitik haben die europäischen Aktienmärkte zum Wochenschluss belastet.

Vorweihnachtliche Kursgeschenke oder gar eine Jahresendrally seien derzeit nicht in Sicht, konstatierte Christian Henke vom Broker IG. Für Verstimmung sorgte vor allem der erneute Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex - er sank im Dezember auf 94,7 Punkte von 96,6 Zählern im November und damit stärker als erwartet. "Alle Zeichen deuten derzeit auf eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts hin", urteilte Andreas Scheuerle von der DekaBank. "Aus Sicht der Unternehmen türmen sich die Probleme allmählich zu einer Woge auf, die das Wachstum wegzuspülen droht: Lieferengpässe, Energiepreise, die Delta- und nun auch noch Omikron-Variante des Coronavirus."

Der Dax notierte am späten Vormittag 0,7 Prozent schwächer bei 15.531 Zähler, der EuroStoxx50 gab 1,1 Prozent nach. Die Euphorie vom Vortag sei schnell verflogen, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partner. Am Donnerstag hatten die Dax-Anleger noch erleichtert auf die Entscheidung der US-Notenbank reagiert, ihre Wertpapierkäufe rascher zurückzufahren und für 2022 drei Zinserhöhungen zu signalisieren.

Neben der Federal Reserve hatte unter anderem auch die EZB die wachsende Bedrohung durch einen Anstieg der weltweiten Inflation unterstrichen und angekündigt, ihr Corona-Krisenprogramm auslaufen zu lassen. Zinserhöhungen sind in der Euro-Zone allerdings noch nicht in Sicht. "Dass die Entscheidungen der Geldpolitiker weniger als erwartet von den Pandemie- sondern mehr von der Inflationsentwicklung getrieben werden, belastet heute die Stimmung," schrieben die Analysten der BayernLB in einem Kommentar. In Deutschland stiegen die Verbraucherpreise zuletzt mit 5,2 Prozent so stark wie seit fast 30 Jahren nicht mehr.

HEXENSABBAT SORGT FÜR KURSSCHWANKUNGEN

Unter den Einzelwerten war es aufgrund des dreifachen Verfalltermins an den Börsen nur schwer möglich, eindeutige Gewinner und Verlierer auszumachen. Zum sogenannten "Hexensabbat" schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise der Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen. Es verfallen Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. Zu den stärksten Werten im Dax zählten zeitweise HeidelbergCement, Beiersdorf oder auch der Kunststoffhersteller Covestro mit einem Plus zwischen 0,8 und 1,8 Prozent. Auf der Verliererseite fanden sich Daimler wieder nach einer Herunterstufung auf "Hold" durch die Analysten der HSBC. Die Aktien des Autobauers gaben 2,4 Prozent nach.

Im SDax begaben sich S&T auf Erholungskurs. Die Aktien der österreichischen IT-Firma rückten um knapp sechs Prozent auf 14 Euro vor. Am Donnerstag hatten sie nach einem negativen Bericht des Leerverkäufers Viceroy fast 30 Prozent an Wert verloren.

TALFAHRT DER TÜRKISCHEN LIRA FINDET KEIN ENDE

Am Devisenmarkt sorgte die anhaltende Talfahrt der türkischen Lira für Gesprächsstoff. Die Währung fiel nach der erneuten Zinssenkung durch die türkische Zentralbank auf ein Rekordtief. Im Gegenzug stieg der Dollar um bis zu 7,7 Prozent auf 16,8676 Lira. Seit September haben die Währungshüter bereits mehrfach ihre Geldpolitik gelockert und das, obwohl die Inflationsrate derzeit bei mehr als 21 Prozent liegt. "Das hat das Vertrauen in die Notenbank erschüttert," sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Und entsprechend gering ist jetzt das Vertrauen in die türkische Währung." Die Lira hat seit Jahresbeginn bereits rund die Hälfte ihres Wertes zum Dollar eingebüßt.