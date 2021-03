Dax steigt auf Rekordhoch - Banken auf Talfahrt

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der verkürzten Handelswoche vor Ostern setzen Europas Börsen ihren Anstieg fort.

Der Dax stieg am Montag um bis zu 0,6 Prozent auf ein Rekordhoch von 14.834,90 Punkten. Der EuroStoxx50 erreichte mit einem ähnlich großen Plus ein 13-Jahres-Hoch von 3886,48 Zählern. Drohende Verluste für einige Banken durch einen in Schieflage geratenen US-Hedgefonds dämpften die Kauflaune allerdings. "Wenn Anleger gezwungen werden, Aktien mit Verlusten zu verkaufen, kann das schnell einen gefährlichen Domino-Effekt auslösen", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Die japanische Nomura warnte vor einem Fehlbetrag von bis zu zwei Milliarden Dollar bei ihrer US-Tochter. Die Schweizer Credit Suisse sprach von einem möglichen "sehr bedeutenden" Verlust. Insidern zufolge musste der US-Hedgefonds Archegos nach Fehlspekulationen Positionen notverkaufen. Die jeweils rund 27-prozentigen Kurseinbrüche vom Freitag bei den TV-Sendern ViacomCBS und Discovery seien eine Folge davon, sagten Börsianer.

Nomura-Aktien verbuchten in Tokio mit einem Minus von mehr als 16 Prozent den größten Tagesverlust seit Jahrzehnten. In Zürich rutschten die Titel der Credit Suisse um knapp 15 Prozent ab, so stark wie zuletzt vor einem Jahr. Insidern zufolge hat die Deutsche Bank nur geringe Geschäfte mit Archegos gemacht. Ihr Papiere verbilligten sich dennoch um fünf Prozent. Der europäische Banken-Index gab ein Prozent nach.

GRUNDSTIMMUNG BLEIBT POSITIV - ÖLPREIS GIBT NACH

Die Grundstimmung bleibe aber positiv, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. "Der Markt betrachtet das Glas als halb voll." Dabei setzten Investoren vor allem auf einen Wachstumsschub bei wichtigen Handelspartner USA dank der dort geplanten Konjunkturhilfen, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi. "Es werden weitere Maßnahmen erwartet, darunter auch erhöhte Investitionen in die US-Infrastruktur."

Unterdessen ging der Ölpreis zurück. Wegen nachlassender Sorgen vor einem Angebotsengpass durch die vorübergehende Blockade des Suezkanals verbilligte sich die Sorte Brent aus der Nordsee um 0,4 Prozent auf 64,28 Dollar je Barrel (159 Liter). "Man darf aber nicht vergessen, dass es einige Zeit dauern wird, bis sich der Stau am Suezkanal aufgelöst hat", gab Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade, zu bedenken. Die Wasserstraße ist eine der weltweit wichtigsten Handelsrouten.

Dem Schifffahrtsdienstleister Inch Cape Shipping Services zufolge wurde das im Kanal havarierte Containerschiff "Ever Given" freigelegt. Es soll nun in eine Warteposition gezogen werden, um die Verbindung zwischen Mittelmeer und Rotem Meer für den Verkehr wieder freizumachen.

ÜBERNAHMEN UND BÖRSENPLÄNE BEFLÜGELN KURSE

Einen Rekord-Kurssprung verbuchten dagegen die Aktien von Euskaltel, die sich in Madrid um bis zu 17,4 Prozent auf 11,26 Euro verteuerten. Der Rivale MasMovil will die Telekomfirma für 11,17 Euro je Aktie oder insgesamt etwa zwei Milliarden Euro übernehmen. Sofern kein Gegenangebot auf den Tisch komme, sei die Fusion der beiden Firmen sehr wahrscheinlich, kommentierten die Analysten vom Vermögensverwalter Canaccord Genuity. Regulatorische Hürden seien nicht zu erwarten.

In London beflügelten die Börsenpläne von Cazoo den Großaktionär Daily Mail and General Trust. Die Aktien des Zeitungsverlags stiegen zeitweise um fast 16 Prozent. Das Unternehmen verspricht sich durch das Debüt des Online-Gebrauchtwagenhändlers in den USA 1,35 Milliarden Dollar in bar und Cazoo-Aktien. Die Titel des Cazoo-Rivalen Auto1 fielen um 1,6 Prozent.