Trumps Handelspolitik verunsichert Europas Anleger

Frankfurt (Reuters) - Mit widersprüchlichen Signalen zur Handelspolitik hat US-Präsident Donald Trump die Börsenrally am Mittwoch ausgebremst.

Der Dax gab 0,4 Prozent auf 13.230,07 Punkte ab, der EuroStoxx50 verlor 0,3 Prozent auf 3699,50 Zähler. Den US-Börsen war Fed-Notenbankchef Jerome Powell mit einer optimistischen Sicht auf die Konjunktur und den US-Arbeitsmarkt hingegen eine Stütze.

In Europa konzentrierten sich die Anleger aber auf eine Rede von Trump, derzufolge die Unterzeichnung des Handelsabkommens mit China kurz bevor steht. Allerdings will Trump nur zustimmen, wenn der Vertrag gut für die USA sei. "Nach einer baldigen Lösung des Zollstreits hört sich dies nicht an", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. Darüber hinaus drohte der Präsident erneut damit, US-Zölle auf China-Importe deutlich zu erhöhen, sollte das geplante Abkommen mit China scheitern. Commerzbank-Analystin Antje Praefcke riet dennoch zur Gelassenheit. "Die Säbelrasselei in Richtung China hat nie wirklich aufgehört, dabei aber an Intensität abgenommen. Denn es ist auch im Interesse der USA, eine Einigung zu erzielen."

Aussagen von Fed-Chef Powell halfen dem Dow-Jones-Index und den Ölpreisen auf. Der Fed-Chef sagte laut Redemanuskript vor dem Kongressausschuss, das grundsätzliche Szenario für die US-Konjunkturaussichten bleibe günstig. Auch der Generalsekretär der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec), Mohammed Barkindo, sprach von stark bleibenden Fundamentaldaten. Der Preis für die Nordseesorte Brent kletterte um 0,7 Prozent auf 62,52 Dollar je Barrel, US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um ein Prozent auf 57,38 Dollar.

AUTOS UND BANKEN UNTER DRUCK

Ernüchterung machte sich in der Autobranche breit, weil Trump den erwarteten einstweiligen Verzicht auf neue Importabgaben für europäische Fahrzeuge nicht erwähnte. "Zölle wären ein weiterer herber Schlag für die zuletzt ohnehin gebeutelte deutsche Autoindustrie", warnte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Der europäische Branchen-Index büßte 1,3 Prozent ein.

Unbehagen bereiteten Investoren außerdem die anhaltenden Unruhen in Hongkong. Anleger befürchten die Beeinträchtigung der Konjunktur in der gesamten Region. In London gerieten die Aktien der beiden stark in Asien engagierten Banken HSBC und Standard Chartered unter die Räder. Die Stimmung im Finanzsektor trübten außerdem enttäuschende Geschäftszahlen des niederländischen Geldhauses ABN Amro, dessen Aktien um 3,8 Prozent nachgaben. Auch Gewinnmitnahmen drückten den europäischen Bankenindex um zwei Prozent. Seit Anfang Oktober hat das Barometer rund zwölf Prozent zugelegt. Deutsche Bank und Commerzbank hielten mit Kursverlusten von 4,4 und 6,1 Prozent die rote Laterne im Dax und im MDax.

DEUTSCHE WOHNEN IM AUFWIND - AKTIENRÜCKKAUF

Die Titel von Deutsche Wohnen legten dagegen 4,5 Prozent zu. Die Immobilienfirma steigerte den operativen Gewinn und will eigene Aktien zurückkaufen. Analyst Thomas Rothäusler von der Investmentbank Jefferies lobte die Quartalsergebnisse als solide. Die angekündigten Belastungen durch den Berliner Mietendeckel lägen im Rahmen seiner Erwartungen.

Die Papiere von Leoni stürzten um 8,2 Prozent ab. Der Mittelabfluss des Autozulieferers habe sich zwar im dritten Quartal verlangsamt, schrieb Christian Ludwig vom Bankhaus Lampe. Dennoch sei kein Silberstreif am Horizont zu erkennen. Der Verlust beim Cash Flow summiere sich seit Jahresbeginn auf 400 Millionen Euro.