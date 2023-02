Dax niedriger erwartet - Preisdaten und Firmenbilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten.

Am Donnerstag hatte er 0,2 Prozent fester bei 15.533,64 Punkten geschlossen.

Im Fokus der Anleger stehen die deutschen Erzeugerpreise im Januar. Am Donnerstag hatte ein rasanter Anstieg der US-Erzeugerpreise die Zinssorgen der Anleger an beiden Seiten des Atlantiks geschürt. Die Daten gelten als Vorläufer für die Entwicklung der Lebenshaltungskosten und lassen Rückschlüsse auf die Geldpolitik zu.

Bei den Unternehmen übertraf Deutschlands größter Versicherungskonzern Allianz mit einem Rekordgewinn die Markterwartungen. Zudem hob der Rückversicherer Swiss Re trotz eines Gewinnrückgang die Dividende an. Weitere Zahlen folgen unter anderem von Uniper und Mercedes Benz.

Außerdem verabschiedet sich der Industriegas-Riese Linde von der Frankfurter Börse. Das amerikanisch-deutsche Unternehmen wird künftig nur noch in New York gelistet sein. Am Freitagabend will die Deutsche Börse bekannt geben, wer den bisher schwersten Wert im Leitindex Dax ersetzt. Die Rückkehr der Commerzbank gilt inzwischen als sicher, nachdem sie gerade noch rechtzeitig schwarze Zahlen für das vergangene Jahr gemeldet hat - das ist eine wichtige Voraussetzung für einen Einzug in den Dax.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.533,64

Dax-Future

15.454,00

EuroStoxx50

4.297,24

EuroStoxx50-Future

4.271,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.696,85 -1,3 Prozent

Nasdaq

11.855,83 -1,8 Prozent

S&P 500

4.090,41 -1,4 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

27.513,13 -0,7 Prozent

Shanghai

3.241,31 -0,2 Prozent

Hang Seng

20.835,78 -0,7 Prozent

(Bericht von Nette Nöstlinger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)