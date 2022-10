Dax niedriger erwartet - US-Jobdaten und Opec+ im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch etwas niedriger starten.

Die Börsen in den USA und Europa hatten am Dienstag deutlich zugelegt. Hinweise auf eine Abkühlung der Konjunktur schürten Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed ihr Zinserhöhungstempo drosselt. Anleger blicken deshalb am Mittwoch auf die Beschäftigungszahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Von ihnen versprechen sie sich Rückschlüsse auf das künftige Zinserhöhungstempo der Notenbank Fed. Analysten erwarten allerdings für September einen beschleunigten Jobaufbau von 200.000 Stellen, nach einem Plus von 132.000 im Vormonat. Die ADP-Zahlen geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag.

Daneben verfolgen Börsianer die Beratungen der Opec+ zur Öl-Förderpolitik. Insidern zufolge steht eine Reduzierung der Quoten um mehr als eine Million Barrel pro Tag zur Diskussion. "Die Opec+ wird alles Notwendige tun, um die Preise zu stützen", sagte Analyst Edward Moya vom Brokerhaus Oanda.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.670,48

Dax-Future

12.640,00

EuroStoxx50

3.484,48

EuroStoxx50-Future

3.468,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

30.316,32 +2,8 Prozent

Nasdaq

11.176,41 +3,3 Prozent

S&P 500

3.790,93 +3,1 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

27.127,54 +0,5 Prozent

Shanghai

Kein Handel

Hang Seng

18.082,54 +5,9 Prozent

