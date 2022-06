Dax niedriger erwartet - Zinsentscheide werfen Schatten voraus

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt einer Börsenwoche mit Zinsentscheiden mehrerer großer Notenbanken wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten.

Am Freitag hatte er wegen Inflations- und Rezessionsängsten 3,1 Prozent auf 13.761,83 Punkte nachgegeben. Auch an der Wall Street sorgte die weiter hohe Teuerungsrate in den USA für einen Ausverkauf.

Diese Themen dürften die Investoren in der neuen Woche ebenfalls beschäftigen. Allerdings stehen im Tagesverlauf keine relevanten Konjunkturdaten an. Daher konzentrieren sich Anleger auf die anstehenden Notenbank-Sitzungen. Am Mittwoch berät in den USA die Fed über ihre Geldpolitik . Eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt gilt als sicher. Am Tag darauf folgt die Bank von England (BoE) voraussichtlich mit einem Schritt von einem Viertel Prozentpunkt. Zu den wenigen Unternehmen, die am Montag Geschäftszahlen vorlegen, gehört der SAP-Rivale Oracle.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.761,83

Dax-Future

13.549,00

EuroStoxx50

3.599,20

EuroStoxx50-Future

3.542,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

31.392,79 -2,7 Prozent

Nasdaq

11.340,02 -3,5 Prozent

S&P 500

3.900,86 -2,9 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

26.998,02 -3,0 Prozent

Shanghai

3.251,52 -1,0 Prozent

Hang Seng

21.119,87 -3,2 Prozent

