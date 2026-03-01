Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
DAX-Performance

DAX in KW 11: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

13.03.26 19:08 Uhr
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 11 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 11/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 06.03.2026 und dem 13.03.2026. Stand ist der 13.03.2026.

Platz 40: QIAGEN

QIAGEN: -7,83 Prozent

Platz 39: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -7,52 Prozent

Platz 38: Vonovia SE

Vonovia SE: -7,05 Prozent

Platz 37: Beiersdorf

Beiersdorf: -6,73 Prozent

Platz 36: Henkel vz

Henkel vz: -6,11 Prozent

Platz 35: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -5,33 Prozent

Platz 34: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -4,96 Prozent

Platz 33: Airbus SE

Airbus SE: -4,10 Prozent

Platz 32: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -4,03 Prozent

Platz 31: Siemens Energy

Siemens Energy: -3,87 Prozent

Platz 30: Scout24

Scout24: -3,83 Prozent

Platz 29: SAP SE

SAP SE: -3,65 Prozent

Platz 28: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -3,61 Prozent

Platz 27: Commerzbank

Commerzbank: -3,21 Prozent

Platz 26: adidas

adidas: -2,66 Prozent

Platz 25: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -2,43 Prozent

Platz 24: Continental

Continental: -2,14 Prozent

Platz 23: Merck

Merck: -2,13 Prozent

Platz 22: Siemens

Siemens: -1,98 Prozent

Platz 21: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -0,53 Prozent

Platz 20: Rheinmetall

Rheinmetall: 0 Prozent

Platz 19: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 0,13 Prozent

Platz 18: Fresenius SE

Fresenius SE: 0,19 Prozent

Platz 17: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 0,37 Prozent

Platz 16: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,76 Prozent

Platz 15: Infineon

Infineon: 1,05 Prozent

Platz 14: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,43 Prozent

Platz 13: Allianz

Allianz: 1,87 Prozent

Platz 12: BMW

BMW: 1,88 Prozent

Platz 11: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,36 Prozent

Platz 10: GEA

GEA: 2,38 Prozent

Platz 9: Symrise

Symrise: 2,67 Prozent

Platz 8: Hannover Rück

Hannover Rück: 4,98 Prozent

Platz 7: Daimler Truck

Daimler Truck: 5,59 Prozent

Platz 6: Bayer

Bayer: 6,17 Prozent

Platz 5: EON SE

EON SE: 6,65 Prozent

Platz 4: BASF

BASF: 6,80 Prozent

Platz 3: RWE

RWE: 7,95 Prozent

Platz 2: Brenntag SE

Brenntag SE: 9,24 Prozent

Platz 1: Zalando

Zalando: 15,85 Prozent

