DAX in KW 11: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 11/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 06.03.2026 und dem 13.03.2026. Stand ist der 13.03.2026.
Platz 40: QIAGEN
QIAGEN: -7,83 Prozent
Platz 39: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -7,52 Prozent
Platz 38: Vonovia SE
Vonovia SE: -7,05 Prozent
Platz 37: Beiersdorf
Beiersdorf: -6,73 Prozent
Platz 36: Henkel vz
Henkel vz: -6,11 Prozent
Platz 35: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -5,33 Prozent
Platz 34: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -4,96 Prozent
Platz 33: Airbus SE
Airbus SE: -4,10 Prozent
Platz 32: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -4,03 Prozent
Platz 31: Siemens Energy
Siemens Energy: -3,87 Prozent
Platz 30: Scout24
Scout24: -3,83 Prozent
Platz 29: SAP SE
SAP SE: -3,65 Prozent
Platz 28: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -3,61 Prozent
Platz 27: Commerzbank
Commerzbank: -3,21 Prozent
Platz 26: adidas
adidas: -2,66 Prozent
Platz 25: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -2,43 Prozent
Platz 24: Continental
Continental: -2,14 Prozent
Platz 23: Merck
Merck: -2,13 Prozent
Platz 22: Siemens
Siemens: -1,98 Prozent
Platz 21: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -0,53 Prozent
Platz 20: Rheinmetall
Rheinmetall: 0 Prozent
Platz 19: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 0,13 Prozent
Platz 18: Fresenius SE
Fresenius SE: 0,19 Prozent
Platz 17: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 0,37 Prozent
Platz 16: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,76 Prozent
Platz 15: Infineon
Infineon: 1,05 Prozent
Platz 14: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,43 Prozent
Platz 13: Allianz
Allianz: 1,87 Prozent
Platz 12: BMW
BMW: 1,88 Prozent
Platz 11: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,36 Prozent
Platz 10: GEA
GEA: 2,38 Prozent
Platz 9: Symrise
Symrise: 2,67 Prozent
Platz 8: Hannover Rück
Hannover Rück: 4,98 Prozent
Platz 7: Daimler Truck
Daimler Truck: 5,59 Prozent
Platz 6: Bayer
Bayer: 6,17 Prozent
Platz 5: EON SE
EON SE: 6,65 Prozent
Platz 4: BASF
BASF: 6,80 Prozent
Platz 3: RWE
RWE: 7,95 Prozent
Platz 2: Brenntag SE
Brenntag SE: 9,24 Prozent
Platz 1: Zalando
Zalando: 15,85 Prozent
