DAX-Performance

DAX in KW 20: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

15.05.26 18:15 Uhr
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 20 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 20/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 08.05.2026 und dem 15.05.2026. Stand ist der 15.05.2026.

Platz 40: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -10,46 Prozent

Platz 39: BMW

BMW: -9,07 Prozent

Platz 38: Rheinmetall

Rheinmetall: -8,08 Prozent

Platz 37: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -7,97 Prozent

Platz 36: GEA

GEA: -7,59 Prozent

Platz 35: Airbus SE

Airbus SE: -6,75 Prozent

Platz 34: RWE

RWE: -6,03 Prozent

Platz 33: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -5,78 Prozent

Platz 32: Fresenius SE

Fresenius SE: -5,27 Prozent

Platz 31: Siemens Energy

Siemens Energy: -4,83 Prozent

Platz 30: Continental

Continental: -3,93 Prozent

Platz 29: Hannover Rück

Hannover Rück: -2,94 Prozent

Platz 28: Beiersdorf

Beiersdorf: -2,83 Prozent

Platz 27: Vonovia SE

Vonovia SE: -2,70 Prozent

Platz 26: Zalando

Zalando: -2,67 Prozent

Platz 25: Siemens

Siemens: -2,02 Prozent

Platz 24: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -1,71 Prozent

Platz 23: Daimler Truck

Daimler Truck: -1,56 Prozent

Platz 22: SAP SE

SAP SE: -1,46 Prozent

Platz 21: adidas

adidas: -0,78 Prozent

Platz 20: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,71 Prozent

Platz 19: Henkel vz

Henkel vz: -0,46 Prozent

Platz 18: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -0,32 Prozent

Platz 17: EON SE

EON SE: -0,28 Prozent

Platz 16: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -0,11 Prozent

Platz 15: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 0,37 Prozent

Platz 14: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 0,41 Prozent

Platz 13: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 0,44 Prozent

Platz 12: Symrise

Symrise: 0,68 Prozent

Platz 11: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 0,70 Prozent

Platz 10: Brenntag SE

Brenntag SE: 0,82 Prozent

Platz 9: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,02 Prozent

Platz 8: QIAGEN

QIAGEN: 1,24 Prozent

Platz 7: Allianz

Allianz: 1,46 Prozent

Platz 6: BASF

BASF: 1,90 Prozent

Platz 5: Bayer

Bayer: 1,97 Prozent

Platz 4: Commerzbank

Commerzbank: 2,85 Prozent

Platz 3: Scout24

Scout24: 3,05 Prozent

Platz 2: Merck

Merck: 3,99 Prozent

Platz 1: Infineon

Infineon: 5,72 Prozent

