DAX in KW 20: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 20/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 08.05.2026 und dem 15.05.2026. Stand ist der 15.05.2026.
Platz 40: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -10,46 Prozent
Platz 39: BMW
BMW: -9,07 Prozent
Platz 38: Rheinmetall
Rheinmetall: -8,08 Prozent
Platz 37: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -7,97 Prozent
Platz 36: GEA
GEA: -7,59 Prozent
Platz 35: Airbus SE
Airbus SE: -6,75 Prozent
Platz 34: RWE
RWE: -6,03 Prozent
Platz 33: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -5,78 Prozent
Platz 32: Fresenius SE
Fresenius SE: -5,27 Prozent
Platz 31: Siemens Energy
Siemens Energy: -4,83 Prozent
Platz 30: Continental
Continental: -3,93 Prozent
Platz 29: Hannover Rück
Hannover Rück: -2,94 Prozent
Platz 28: Beiersdorf
Beiersdorf: -2,83 Prozent
Platz 27: Vonovia SE
Vonovia SE: -2,70 Prozent
Platz 26: Zalando
Zalando: -2,67 Prozent
Platz 25: Siemens
Siemens: -2,02 Prozent
Platz 24: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -1,71 Prozent
Platz 23: Daimler Truck
Daimler Truck: -1,56 Prozent
Platz 22: SAP SE
SAP SE: -1,46 Prozent
Platz 21: adidas
adidas: -0,78 Prozent
Platz 20: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,71 Prozent
Platz 19: Henkel vz
Henkel vz: -0,46 Prozent
Platz 18: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -0,32 Prozent
Platz 17: EON SE
EON SE: -0,28 Prozent
Platz 16: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -0,11 Prozent
Platz 15: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 0,37 Prozent
Platz 14: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 0,41 Prozent
Platz 13: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 0,44 Prozent
Platz 12: Symrise
Symrise: 0,68 Prozent
Platz 11: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 0,70 Prozent
Platz 10: Brenntag SE
Brenntag SE: 0,82 Prozent
Platz 9: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,02 Prozent
Platz 8: QIAGEN
QIAGEN: 1,24 Prozent
Platz 7: Allianz
Allianz: 1,46 Prozent
Platz 6: BASF
BASF: 1,90 Prozent
Platz 5: Bayer
Bayer: 1,97 Prozent
Platz 4: Commerzbank
Commerzbank: 2,85 Prozent
Platz 3: Scout24
Scout24: 3,05 Prozent
Platz 2: Merck
Merck: 3,99 Prozent
Platz 1: Infineon
Infineon: 5,72 Prozent
