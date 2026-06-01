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DAX-Performance

DAX in KW 24: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

12.06.26 18:13 Uhr
DAX-Aktien KW 24: Wer die Woche dominierte und wer verlor | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.635,3 PKT 425,6 PKT 1,76%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 24 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 24/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 05.06.2026 und dem 12.06.2026. Stand ist der 12.06.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: SAP SE

SAP SE: -13,14 Prozent

Quelle: SAP

Platz 39: BMW

BMW: -4,80 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 38: BASF

BASF: -2,90 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 37: Siemens Energy

Siemens Energy: -2,81 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 36: Merck

Merck: -2,63 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 35: Scout24

Scout24: -1,91 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 34: Siemens

Siemens: -1,60 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Platz 33: Brenntag SE

Brenntag SE: -1,23 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 32: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -0,84 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 31: Commerzbank

Commerzbank: -0,73 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 30: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,60 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 29: Rheinmetall

Rheinmetall: -0,35 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 28: Zalando

Zalando: -0,04 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 27: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 0,04 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Platz 26: Bayer

Bayer: 0,08 Prozent

Quelle: Bayer AG

Platz 25: Airbus SE

Airbus SE: 0,15 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 24: QIAGEN

QIAGEN: 0,19 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 23: Hannover Rück

Hannover Rück: 0,44 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 22: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 0,66 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 21: EON SE

EON SE: 0,74 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 20: Beiersdorf

Beiersdorf: 0,77 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 19: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 0,88 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 18: Vonovia SE

Vonovia SE: 0,99 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 17: Fresenius SE

Fresenius SE: 1,10 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 16: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 1,46 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Platz 15: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: 1,62 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 14: Daimler Truck

Daimler Truck: 1,73 Prozent

Quelle: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 13: GEA

GEA: 2,38 Prozent

Quelle: GEA

Platz 12: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 2,39 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 11: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,41 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 10: RWE

RWE: 2,61 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 9: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 3,38 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 8: Henkel vz

Henkel vz: 3,49 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 7: Infineon

Infineon: 3,57 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 6: Allianz

Allianz: 3,65 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 5: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 3,90 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 4: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 4,40 Prozent

Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Platz 3: Continental

Continental: 5,27 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 2: Symrise

Symrise: 7,62 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 1: adidas

adidas: 9,23 Prozent

Quelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

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