DAX in KW 24: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 24/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 05.06.2026 und dem 12.06.2026. Stand ist der 12.06.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: SAP SE
SAP SE: -13,14 Prozent
Quelle: SAP
Platz 39: BMW
BMW: -4,80 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 38: BASF
BASF: -2,90 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 37: Siemens Energy
Siemens Energy: -2,81 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 36: Merck
Merck: -2,63 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 35: Scout24
Scout24: -1,91 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 34: Siemens
Siemens: -1,60 Prozent
Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com
Platz 33: Brenntag SE
Brenntag SE: -1,23 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 32: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -0,84 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 31: Commerzbank
Commerzbank: -0,73 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 30: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,60 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 29: Rheinmetall
Rheinmetall: -0,35 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 28: Zalando
Zalando: -0,04 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 27: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 0,04 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 26: Bayer
Bayer: 0,08 Prozent
Quelle: Bayer AG
Platz 25: Airbus SE
Airbus SE: 0,15 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 24: QIAGEN
QIAGEN: 0,19 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 23: Hannover Rück
Hannover Rück: 0,44 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 22: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 0,66 Prozent
Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 21: EON SE
EON SE: 0,74 Prozent
Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 20: Beiersdorf
Beiersdorf: 0,77 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 19: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 0,88 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 18: Vonovia SE
Vonovia SE: 0,99 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 17: Fresenius SE
Fresenius SE: 1,10 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 16: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 1,46 Prozent
Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Platz 15: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: 1,62 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 14: Daimler Truck
Daimler Truck: 1,73 Prozent
Quelle: Robert Way / Shutterstock.com
Platz 13: GEA
GEA: 2,38 Prozent
Quelle: GEA
Platz 12: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 2,39 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 11: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,41 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 10: RWE
RWE: 2,61 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 9: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 3,38 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 8: Henkel vz
Henkel vz: 3,49 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 7: Infineon
Infineon: 3,57 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 6: Allianz
Allianz: 3,65 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 5: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 3,90 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 4: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 4,40 Prozent
Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Platz 3: Continental
Continental: 5,27 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 2: Symrise
Symrise: 7,62 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 1: adidas
adidas: 9,23 Prozent
Quelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
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