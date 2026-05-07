DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6500 -0,6%Nas25.440 +0,3%Bitcoin52.645 +0,1%Euro1,1392 +0,2%Öl71,94 -3,9%Gold4.085 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX-Performance

DAX in KW 26: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

26.06.26 18:18 Uhr
DAX-Aktien KW 26: Wer die Woche dominierte und wer verlor | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.671,2 PKT -323,6 PKT -1,29%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 26 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 26/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 19.06.2026 und dem 26.06.2026. Stand ist der 26.06.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Rheinmetall

Rheinmetall: -21,29 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 39: Siemens Energy

Siemens Energy: -8,88 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 38: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -7,66 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Platz 37: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -4,79 Prozent

Quelle: Terramara / pixelio.de

Platz 36: Infineon

Infineon: -4,48 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 35: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -4,28 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 34: Scout24

Scout24: -3,66 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 33: HOCHTIEF

HOCHTIEF: -2,58 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 32: Siemens

Siemens: -2,55 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Platz 31: BASF

BASF: -2,54 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 30: Deutsche Börse

Deutsche Börse: -2,34 Prozent

Quelle: Deutsche Börse AG

Platz 29: RWE

RWE: -1,89 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 28: BMW

BMW: -1,53 Prozent

Quelle: Teerapun / Shutterstock.com

Platz 27: Commerzbank

Commerzbank: -1,41 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 26: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -1,32 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 25: Daimler Truck

Daimler Truck: -0,58 Prozent

Quelle: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 24: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -0,27 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 23: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,03 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 22: EON SE

EON SE: -0,03 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 21: GEA

GEA: 0 Prozent

Quelle: GEA

Platz 20: Continental

Continental: 0,08 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 19: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,39 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 18: Brenntag SE

Brenntag SE: 0,52 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 17: Fresenius SE

Fresenius SE: 0,53 Prozent

Quelle: Fresenius

Platz 16: SAP SE

SAP SE: 0,75 Prozent

Quelle: SAP

Platz 15: Airbus SE

Airbus SE: 1,29 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 14: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 1,42 Prozent

Quelle: Sean Gallup/Getty Images

Platz 13: Hannover Rück

Hannover Rück: 1,79 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 12: Allianz

Allianz: 1,87 Prozent

Quelle: Allianz

Platz 11: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 2,07 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 10: Zalando

Zalando: 2,76 Prozent

Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images

Platz 9: Symrise

Symrise: 2,94 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 8: adidas

adidas: 3,89 Prozent

Quelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

Platz 7: Vonovia SE

Vonovia SE: 4,66 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 6: Henkel vz

Henkel vz: 5,01 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 5: Beiersdorf

Beiersdorf: 5,47 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Platz 4: QIAGEN

QIAGEN: 6,78 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 3: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 7,69 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 2: Merck

Merck: 9,59 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 1: Bayer

Bayer: 24,21 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

19:03KI-Sorgen kehren vor dem Wochenende zurück: DAX schließt nach Kursbeben in Asien mit Verlusten
18:29Infineon expands CoolSiC JFET portfolio with normally-off variants for AI data centers and industrial applications
18:25Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
18:18DAX in KW 26: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
18:14ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax rutscht mit Tech-Schwäche deutlich ab
17:58Aktien Frankfurt Schluss: Dax rutscht mit Tech-Schwäche deutlich ab
17:57Verluste in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab
17:23Hot Stocks heute: Apple unter Druck: KI lässt Chippreise steigen - Micron boomt, Mega Caps wanken & Bayer vor der Trendwende - GEA Check
mehr