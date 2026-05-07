DAX in KW 26: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 26/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 19.06.2026 und dem 26.06.2026. Stand ist der 26.06.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Rheinmetall
Rheinmetall: -21,29 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 39: Siemens Energy
Siemens Energy: -8,88 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 38: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -7,66 Prozent
Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com
Platz 37: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -4,79 Prozent
Quelle: Terramara / pixelio.de
Platz 36: Infineon
Infineon: -4,48 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 35: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -4,28 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 34: Scout24
Scout24: -3,66 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 33: HOCHTIEF
HOCHTIEF: -2,58 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 32: Siemens
Siemens: -2,55 Prozent
Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com
Platz 31: BASF
BASF: -2,54 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 30: Deutsche Börse
Deutsche Börse: -2,34 Prozent
Quelle: Deutsche Börse AG
Platz 29: RWE
RWE: -1,89 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 28: BMW
BMW: -1,53 Prozent
Quelle: Teerapun / Shutterstock.com
Platz 27: Commerzbank
Commerzbank: -1,41 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 26: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -1,32 Prozent
Quelle: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 25: Daimler Truck
Daimler Truck: -0,58 Prozent
Quelle: Robert Way / Shutterstock.com
Platz 24: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -0,27 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 23: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,03 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 22: EON SE
EON SE: -0,03 Prozent
Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 21: GEA
GEA: 0 Prozent
Quelle: GEA
Platz 20: Continental
Continental: 0,08 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 19: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,39 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 18: Brenntag SE
Brenntag SE: 0,52 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 17: Fresenius SE
Fresenius SE: 0,53 Prozent
Quelle: Fresenius
Platz 16: SAP SE
SAP SE: 0,75 Prozent
Quelle: SAP
Platz 15: Airbus SE
Airbus SE: 1,29 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 14: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 1,42 Prozent
Quelle: Sean Gallup/Getty Images
Platz 13: Hannover Rück
Hannover Rück: 1,79 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 12: Allianz
Allianz: 1,87 Prozent
Quelle: Allianz
Platz 11: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 2,07 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 10: Zalando
Zalando: 2,76 Prozent
Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images
Platz 9: Symrise
Symrise: 2,94 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 8: adidas
adidas: 3,89 Prozent
Quelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
Platz 7: Vonovia SE
Vonovia SE: 4,66 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 6: Henkel vz
Henkel vz: 5,01 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 5: Beiersdorf
Beiersdorf: 5,47 Prozent
Quelle: Beiersdorf
Platz 4: QIAGEN
QIAGEN: 6,78 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 3: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 7,69 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 2: Merck
Merck: 9,59 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 1: Bayer
Bayer: 24,21 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
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