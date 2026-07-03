DAX in KW 27: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
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KI-Nachrichtenüberblick
• In Kalenderwoche 27 zeigten die DAX-Werte unterschiedliche Kursentwicklungen.
• Einige Aktien konnten Gewinne verzeichnen, während andere Kursverluste erlitten.
• Die Performance der DAX-Werte bleibt weiterhin schwankungsanfällig, was auf verschiedene Marktfaktoren zurückzuführen ist.
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com
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