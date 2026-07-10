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DAX-Performance

DAX in KW 28: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

DAX in KW 28: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
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DAX 40
25,067.09 EUR -51.18 EUR -0.2 %
News | Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 28 ab

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

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