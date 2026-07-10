DAX in KW 28: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
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KI-Nachrichtenüberblick
• Die Übersicht zeigt die Performance der DAX-Werte in Kalenderwoche 28.
• Es werden die jeweiligen Kursentwicklungen und Platzierungen der Aktien dargestellt.
• Die Analyse bietet Einblicke in die stärksten und schwächsten Werte innerhalb des deutschen Leitindex.
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com
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DAX Analysen
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