DAX in KW 29: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 29/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 10.07.2026 und dem 17.07.2026. Stand ist der 17.07.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Infineon
Infineon: -12,17 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 39: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -5,63 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 38: Commerzbank
Commerzbank: -4,63 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 37: Bayer
Bayer: -3,31 Prozent
Quelle: Bayer AG
Platz 36: Siemens
Siemens: -3,04 Prozent
Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com
Platz 35: Siemens Energy
Siemens Energy: -2,93 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 34: Merck
Merck: -2,43 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 33: Fresenius SE
Fresenius SE: -1,97 Prozent
Quelle: Fresenius
Platz 32: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -1,64 Prozent
Quelle: Slava2009 / Shutterstock.com
Platz 31: Vonovia SE
Vonovia SE: -1,63 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 30: Airbus SE
Airbus SE: -1,44 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 29: QIAGEN
QIAGEN: -1,21 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 28: Scout24
Scout24: -1,03 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 27: Continental
Continental: -0,80 Prozent
Quelle: Continental
Platz 26: Rheinmetall
Rheinmetall: -0,79 Prozent
Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Platz 25: adidas
adidas: -0,41 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 24: RWE
RWE: -0,11 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 23: Symrise
Symrise: 0,05 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 22: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 0,09 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 21: SAP SE
SAP SE: 0,25 Prozent
Quelle: SAP
Platz 20: Allianz
Allianz: 0,31 Prozent
Quelle: Allianz
Platz 19: GEA
GEA: 0,33 Prozent
Quelle: GEA
Platz 18: Henkel vz
Henkel vz: 0,54 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 17: BMW
BMW: 0,69 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 16: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,74 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 15: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 1,07 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 14: EON SE
EON SE: 1,45 Prozent
Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 13: Daimler Truck
Daimler Truck: 1,50 Prozent
Quelle: Robert Way / Shutterstock.com
Platz 12: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 1,53 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 11: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: 1,67 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 10: Hannover Rück
Hannover Rück: 2,00 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 9: Beiersdorf
Beiersdorf: 2,03 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 8: BASF
BASF: 2,09 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 7: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,38 Prozent
Quelle: Sean Gallup/Getty Images
Platz 6: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 3,01 Prozent
Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 5: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 3,17 Prozent
Quelle: Deutsche Börse AG
Platz 4: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 3,46 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 3: Zalando
Zalando: 3,56 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 2: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 3,79 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 1: Brenntag SE
Brenntag SE: 5,91 Prozent
Quelle: Brenntag AG
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