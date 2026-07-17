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DAX-Performance

DAX in KW 29: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

DAX in KW 29: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24,830.98 EUR -84.51 EUR -0.34 %
News | Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 29 ab
Das Ranking

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 29/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 10.07.2026 und dem 17.07.2026. Stand ist der 17.07.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Infineon

Platz 40: Infineon

Infineon: -12,17 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

MTU Aero Engines

Platz 39: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -5,63 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Commerzbank

Platz 38: Commerzbank

Commerzbank: -4,63 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Bayer

Platz 37: Bayer

Bayer: -3,31 Prozent

Quelle: Bayer AG

Siemens

Platz 36: Siemens

Siemens: -3,04 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Siemens Energy

Platz 35: Siemens Energy

Siemens Energy: -2,93 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Merck

Platz 34: Merck

Merck: -2,43 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Fresenius SE

Platz 33: Fresenius SE

Fresenius SE: -1,97 Prozent

Quelle: Fresenius

Deutsche Bank

Platz 32: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -1,64 Prozent

Quelle: Slava2009 / Shutterstock.com

Vonovia SE

Platz 31: Vonovia SE

Vonovia SE: -1,63 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Airbus SE

Platz 30: Airbus SE

Airbus SE: -1,44 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

QIAGEN

Platz 29: QIAGEN

QIAGEN: -1,21 Prozent

Quelle: QIAGEN

Scout24

Platz 28: Scout24

Scout24: -1,03 Prozent

Quelle: Scout24

Continental

Platz 27: Continental

Continental: -0,80 Prozent

Quelle: Continental

Rheinmetall

Platz 26: Rheinmetall

Rheinmetall: -0,79 Prozent

Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

adidas

Platz 25: adidas

adidas: -0,41 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

RWE

Platz 24: RWE

RWE: -0,11 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Symrise

Platz 23: Symrise

Symrise: 0,05 Prozent

Quelle: Symrise AG

HOCHTIEF

Platz 22: HOCHTIEF

HOCHTIEF: 0,09 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

SAP SE

Platz 21: SAP SE

SAP SE: 0,25 Prozent

Quelle: SAP

Allianz

Platz 20: Allianz

Allianz: 0,31 Prozent

Quelle: Allianz

GEA

Platz 19: GEA

GEA: 0,33 Prozent

Quelle: GEA

Henkel vz

Platz 18: Henkel vz

Henkel vz: 0,54 Prozent

Quelle: Henkel AG

BMW

Platz 17: BMW

BMW: 0,69 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Fresenius Medical Care (FMC) St

Platz 16: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,74 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

DHL Group (ex Deutsche Post)

Platz 15: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 1,07 Prozent

Quelle: Deutsche Post

EON SE

Platz 14: EON SE

EON SE: 1,45 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Daimler Truck

Platz 13: Daimler Truck

Daimler Truck: 1,50 Prozent

Quelle: Robert Way / Shutterstock.com

Siemens Healthineers

Platz 12: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 1,53 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Heidelberg Materials

Platz 11: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: 1,67 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Hannover Rück

Platz 10: Hannover Rück

Hannover Rück: 2,00 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Beiersdorf

Platz 9: Beiersdorf

Beiersdorf: 2,03 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

BASF

Platz 8: BASF

BASF: 2,09 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Platz 7: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,38 Prozent

Quelle: Sean Gallup/Getty Images

Volkswagen (VW) vz

Platz 6: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 3,01 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Deutsche Börse

Platz 5: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 3,17 Prozent

Quelle: Deutsche Börse AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Platz 4: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 3,46 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Zalando

Platz 3: Zalando

Zalando: 3,56 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Deutsche Telekom

Platz 2: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 3,79 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Brenntag SE

Platz 1: Brenntag SE

Brenntag SE: 5,91 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com