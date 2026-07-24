DAX in KW 30: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 30/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 17.07.2026 und dem 24.07.2026. Stand ist der 24.07.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Scout24
Scout24: -5,46 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 39: Bayer
Bayer: -4,95 Prozent
Quelle: Bayer AG
Platz 38: adidas
adidas: -4,14 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 37: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -3,25 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 36: Continental
Continental: -3,04 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 35: BMW
BMW: -2,70 Prozent
Quelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com
Platz 34: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -2,66 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 33: Beiersdorf
Beiersdorf: -2,34 Prozent
Quelle: Beiersdorf
Platz 32: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -2,27 Prozent
Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com
Platz 31: Symrise
Symrise: -1,96 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 30: HOCHTIEF
HOCHTIEF: -1,80 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 29: Vonovia SE
Vonovia SE: -1,71 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 28: Zalando
Zalando: -1,68 Prozent
Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images
Platz 27: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -1,62 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 26: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -1,28 Prozent
Quelle: Sean Gallup/Getty Images
Platz 25: Brenntag SE
Brenntag SE: -0,81 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 24: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -0,79 Prozent
Quelle: Terramara / pixelio.de
Platz 23: Hannover Rück
Hannover Rück: -0,71 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 22: Henkel vz
Henkel vz: -0,29 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 21: Commerzbank
Commerzbank: -0,19 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 20: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,17 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 19: BASF
BASF: 0,05 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 18: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 0,25 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 17: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 0,26 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 16: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 0,47 Prozent
Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Platz 15: Allianz
Allianz: 0,99 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 14: QIAGEN
QIAGEN: 1,03 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 13: Infineon
Infineon: 1,18 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 12: SAP SE
SAP SE: 1,65 Prozent
Quelle: SAP
Platz 11: EON SE
EON SE: 1,87 Prozent
Quelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Platz 10: Merck
Merck: 2,09 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 9: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 2,44 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 8: Siemens Energy
Siemens Energy: 2,49 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 7: Siemens
Siemens: 2,91 Prozent
Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com
Platz 6: Fresenius SE
Fresenius SE: 4,96 Prozent
Quelle: Fresenius
Platz 5: RWE
RWE: 5,00 Prozent
Quelle: Andre Laaks, RWE
Platz 4: GEA
GEA: 5,39 Prozent
Quelle: GEA
Platz 3: Rheinmetall
Rheinmetall: 5,43 Prozent
Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Platz 2: Airbus SE
Airbus SE: 5,93 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 1: Daimler Truck
Daimler Truck: 8,21 Prozent
Quelle: Robert Way / Shutterstock.com
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com