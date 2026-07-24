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DAX-Performance

DAX in KW 30: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

DAX in KW 30: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,099.00 EUR 335.88 EUR 1.36 %
News | Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 30 ab
Das Ranking

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 30/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 17.07.2026 und dem 24.07.2026. Stand ist der 24.07.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Scout24

Platz 40: Scout24

Scout24: -5,46 Prozent

Quelle: Scout24

Bayer

Platz 39: Bayer

Bayer: -4,95 Prozent

Quelle: Bayer AG

adidas

Platz 38: adidas

adidas: -4,14 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Heidelberg Materials

Platz 37: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -3,25 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Continental

Platz 36: Continental

Continental: -3,04 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

BMW

Platz 35: BMW

BMW: -2,70 Prozent

Quelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

Deutsche Telekom

Platz 34: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -2,66 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Beiersdorf

Platz 33: Beiersdorf

Beiersdorf: -2,34 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Volkswagen (VW) vz

Platz 32: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -2,27 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Symrise

Platz 31: Symrise

Symrise: -1,96 Prozent

Quelle: Symrise AG

HOCHTIEF

Platz 30: HOCHTIEF

HOCHTIEF: -1,80 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Vonovia SE

Platz 29: Vonovia SE

Vonovia SE: -1,71 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Zalando

Platz 28: Zalando

Zalando: -1,68 Prozent

Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Platz 27: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -1,62 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Platz 26: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -1,28 Prozent

Quelle: Sean Gallup/Getty Images

Brenntag SE

Platz 25: Brenntag SE

Brenntag SE: -0,81 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Deutsche Bank

Platz 24: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -0,79 Prozent

Quelle: Terramara / pixelio.de

Hannover Rück

Platz 23: Hannover Rück

Hannover Rück: -0,71 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Henkel vz

Platz 22: Henkel vz

Henkel vz: -0,29 Prozent

Quelle: Henkel AG

Commerzbank

Platz 21: Commerzbank

Commerzbank: -0,19 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Siemens Healthineers

Platz 20: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,17 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

BASF

Platz 19: BASF

BASF: 0,05 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

DHL Group (ex Deutsche Post)

Platz 18: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 0,25 Prozent

Quelle: Deutsche Post

MTU Aero Engines

Platz 17: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 0,26 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Deutsche Börse

Platz 16: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 0,47 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Allianz

Platz 15: Allianz

Allianz: 0,99 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

QIAGEN

Platz 14: QIAGEN

QIAGEN: 1,03 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Infineon

Platz 13: Infineon

Infineon: 1,18 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

SAP SE

Platz 12: SAP SE

SAP SE: 1,65 Prozent

Quelle: SAP

EON SE

Platz 11: EON SE

EON SE: 1,87 Prozent

Quelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Merck

Platz 10: Merck

Merck: 2,09 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Fresenius Medical Care (FMC) St

Platz 9: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 2,44 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Siemens Energy

Platz 8: Siemens Energy

Siemens Energy: 2,49 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Siemens

Platz 7: Siemens

Siemens: 2,91 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Fresenius SE

Platz 6: Fresenius SE

Fresenius SE: 4,96 Prozent

Quelle: Fresenius

RWE

Platz 5: RWE

RWE: 5,00 Prozent

Quelle: Andre Laaks, RWE

GEA

Platz 4: GEA

GEA: 5,39 Prozent

Quelle: GEA

Rheinmetall

Platz 3: Rheinmetall

Rheinmetall: 5,43 Prozent

Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Airbus SE

Platz 2: Airbus SE

Airbus SE: 5,93 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Daimler Truck

Platz 1: Daimler Truck

Daimler Truck: 8,21 Prozent

Quelle: Robert Way / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com