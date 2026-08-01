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DAX-Performance

DAX in KW 31: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

DAX in KW 31: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,629.24 EUR 17.21 EUR 0.07 %
News | Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 31 ab
Das Ranking

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 31/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 24.07.2026 und dem 31.07.2026. Stand ist der 31.07.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

adidas

Platz 40: adidas

adidas: -8,18 Prozent

Quelle: paul prescott / Shutterstock.com

EON SE

Platz 39: EON SE

EON SE: -4,49 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Heidelberg Materials

Platz 38: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -4,34 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Infineon

Platz 37: Infineon

Infineon: -4,25 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

GEA

Platz 36: GEA

GEA: -2,99 Prozent

Quelle: GEA

RWE

Platz 35: RWE

RWE: -2,76 Prozent

Quelle: Andre Laaks, RWE

Siemens Energy

Platz 34: Siemens Energy

Siemens Energy: -2,58 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Airbus SE

Platz 33: Airbus SE

Airbus SE: -1,72 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

QIAGEN

Platz 32: QIAGEN

QIAGEN: -1,69 Prozent

Quelle: QIAGEN

Hannover Rück

Platz 31: Hannover Rück

Hannover Rück: -1,03 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

HOCHTIEF

Platz 30: HOCHTIEF

HOCHTIEF: -0,94 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

DHL Group (ex Deutsche Post)

Platz 29: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 1,26 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Henkel vz

Platz 28: Henkel vz

Henkel vz: 1,26 Prozent

Quelle: Henkel AG

Allianz

Platz 27: Allianz

Allianz: 1,26 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Deutsche Telekom

Platz 26: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,40 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Vonovia SE

Platz 25: Vonovia SE

Vonovia SE: 1,45 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Deutsche Börse

Platz 24: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 1,63 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Fresenius SE

Platz 23: Fresenius SE

Fresenius SE: 1,64 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Commerzbank

Platz 22: Commerzbank

Commerzbank: 2,42 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Symrise

Platz 21: Symrise

Symrise: 2,53 Prozent

Quelle: Symrise AG

Continental

Platz 20: Continental

Continental: 2,54 Prozent

Quelle: Continental

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Platz 19: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,59 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Fresenius Medical Care (FMC) St

Platz 18: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 2,73 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Merck

Platz 17: Merck

Merck: 2,87 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Zalando

Platz 16: Zalando

Zalando: 2,99 Prozent

Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images

Brenntag SE

Platz 15: Brenntag SE

Brenntag SE: 3,52 Prozent

Quelle: Brenntag AG

BASF

Platz 14: BASF

BASF: 3,77 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Siemens

Platz 13: Siemens

Siemens: 3,82 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Beiersdorf

Platz 12: Beiersdorf

Beiersdorf: 4,10 Prozent

Quelle: Beiersdorf

BMW

Platz 11: BMW

BMW: 4,11 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Deutsche Bank

Platz 10: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 4,20 Prozent

Quelle: Terramara / pixelio.de

Bayer

Platz 9: Bayer

Bayer: 4,32 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Platz 8: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 4,37 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Volkswagen (VW) vz

Platz 7: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 4,48 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Siemens Healthineers

Platz 6: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 5,13 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

MTU Aero Engines

Platz 5: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 5,60 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Daimler Truck

Platz 4: Daimler Truck

Daimler Truck: 6,41 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Scout24

Platz 3: Scout24

Scout24: 8,70 Prozent

Quelle: Scout24

Rheinmetall

Platz 2: Rheinmetall

Rheinmetall: 9,87 Prozent

Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

SAP SE

Platz 1: SAP SE

SAP SE: 12,47 Prozent

Quelle: SAP

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com