DAX in KW 31: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 31/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 24.07.2026 und dem 31.07.2026. Stand ist der 31.07.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: adidas
adidas: -8,18 Prozent
Quelle: paul prescott / Shutterstock.com
Platz 39: EON SE
EON SE: -4,49 Prozent
Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 38: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -4,34 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 37: Infineon
Infineon: -4,25 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 36: GEA
GEA: -2,99 Prozent
Quelle: GEA
Platz 35: RWE
RWE: -2,76 Prozent
Quelle: Andre Laaks, RWE
Platz 34: Siemens Energy
Siemens Energy: -2,58 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 33: Airbus SE
Airbus SE: -1,72 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 32: QIAGEN
QIAGEN: -1,69 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 31: Hannover Rück
Hannover Rück: -1,03 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 30: HOCHTIEF
HOCHTIEF: -0,94 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 29: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 1,26 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 28: Henkel vz
Henkel vz: 1,26 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 27: Allianz
Allianz: 1,26 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 26: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,40 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 25: Vonovia SE
Vonovia SE: 1,45 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 24: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 1,63 Prozent
Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Platz 23: Fresenius SE
Fresenius SE: 1,64 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 22: Commerzbank
Commerzbank: 2,42 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 21: Symrise
Symrise: 2,53 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 20: Continental
Continental: 2,54 Prozent
Quelle: Continental
Platz 19: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,59 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 18: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 2,73 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 17: Merck
Merck: 2,87 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 16: Zalando
Zalando: 2,99 Prozent
Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images
Platz 15: Brenntag SE
Brenntag SE: 3,52 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 14: BASF
BASF: 3,77 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 13: Siemens
Siemens: 3,82 Prozent
Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com
Platz 12: Beiersdorf
Beiersdorf: 4,10 Prozent
Quelle: Beiersdorf
Platz 11: BMW
BMW: 4,11 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 10: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 4,20 Prozent
Quelle: Terramara / pixelio.de
Platz 9: Bayer
Bayer: 4,32 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 8: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 4,37 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 7: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 4,48 Prozent
Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com
Platz 6: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 5,13 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 5: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 5,60 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 4: Daimler Truck
Daimler Truck: 6,41 Prozent
Quelle: Daimler Truck AG
Platz 3: Scout24
Scout24: 8,70 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 2: Rheinmetall
Rheinmetall: 9,87 Prozent
Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Platz 1: SAP SE
SAP SE: 12,47 Prozent
Quelle: SAP
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com