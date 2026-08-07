DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 32/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 31.07.2026 und dem 07.08.2026. Stand ist der 07.08.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Zalando
Zalando: -12,92 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 39: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -5,40 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 38: Continental
Continental: -4,95 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 37: Daimler Truck
Daimler Truck: -4,54 Prozent
Quelle: Daimler Truck AG
Platz 36: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -4,22 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 35: RWE
RWE: -1,68 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 34: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -1,30 Prozent
Quelle: photobyphm / Shutterstock.com
Platz 33: Siemens
Siemens: -1,01 Prozent
Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com
Platz 32: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -0,09 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 31: Scout24
Scout24: 0,07 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 30: Vonovia SE
Vonovia SE: 0,10 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 29: Allianz
Allianz: 0,23 Prozent
Quelle: Allianz
Platz 28: Merck
Merck: 0,35 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 27: Rheinmetall
Rheinmetall: 0,56 Prozent
Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Platz 26: Beiersdorf
Beiersdorf: 0,59 Prozent
Quelle: Beiersdorf
Platz 25: Infineon
Infineon: 0,66 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 24: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 0,76 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 23: BMW
BMW: 0,81 Prozent
Quelle: Teerapun / Shutterstock.com
Platz 22: Hannover Rück
Hannover Rück: 1,20 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 21: EON SE
EON SE: 1,66 Prozent
Quelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Platz 20: QIAGEN
QIAGEN: 2,07 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 19: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 2,08 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 18: BASF
BASF: 2,18 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 17: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 2,22 Prozent
Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com
Platz 16: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 2,49 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 15: adidas
adidas: 2,92 Prozent
Quelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
Platz 14: Symrise
Symrise: 3,16 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 13: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 3,18 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 12: GEA
GEA: 3,49 Prozent
Quelle: GEA
Platz 11: Commerzbank
Commerzbank: 3,53 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 10: Bayer
Bayer: 3,66 Prozent
Quelle: Bayer AG
Platz 9: Siemens Energy
Siemens Energy: 4,14 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 8: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 4,50 Prozent
Quelle: Deutsche Börse AG
Platz 7: Brenntag SE
Brenntag SE: 4,81 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 6: Henkel vz
Henkel vz: 5,53 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 5: Airbus SE
Airbus SE: 5,66 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 4: Fresenius SE
Fresenius SE: 5,71 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 3: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 7,19 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 2: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 8,52 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 1: SAP SE
SAP SE: 12,86 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com