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DAX-Performance

DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,319.45 EUR 179.32 EUR 0.69 %
News | Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 32 ab
Das Ranking

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 32/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 31.07.2026 und dem 07.08.2026. Stand ist der 07.08.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Zalando

Platz 40: Zalando

Zalando: -12,92 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Fresenius Medical Care (FMC) St

Platz 39: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -5,40 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Continental

Platz 38: Continental

Continental: -4,95 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Daimler Truck

Platz 37: Daimler Truck

Daimler Truck: -4,54 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

DHL Group (ex Deutsche Post)

Platz 36: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -4,22 Prozent

Quelle: Deutsche Post

RWE

Platz 35: RWE

RWE: -1,68 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Platz 34: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -1,30 Prozent

Quelle: photobyphm / Shutterstock.com

Siemens

Platz 33: Siemens

Siemens: -1,01 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Heidelberg Materials

Platz 32: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -0,09 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Scout24

Platz 31: Scout24

Scout24: 0,07 Prozent

Quelle: Scout24

Vonovia SE

Platz 30: Vonovia SE

Vonovia SE: 0,10 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Allianz

Platz 29: Allianz

Allianz: 0,23 Prozent

Quelle: Allianz

Merck

Platz 28: Merck

Merck: 0,35 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Rheinmetall

Platz 27: Rheinmetall

Rheinmetall: 0,56 Prozent

Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Beiersdorf

Platz 26: Beiersdorf

Beiersdorf: 0,59 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Infineon

Platz 25: Infineon

Infineon: 0,66 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Platz 24: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 0,76 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

BMW

Platz 23: BMW

BMW: 0,81 Prozent

Quelle: Teerapun / Shutterstock.com

Hannover Rück

Platz 22: Hannover Rück

Hannover Rück: 1,20 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

EON SE

Platz 21: EON SE

EON SE: 1,66 Prozent

Quelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

QIAGEN

Platz 20: QIAGEN

QIAGEN: 2,07 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

HOCHTIEF

Platz 19: HOCHTIEF

HOCHTIEF: 2,08 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

BASF

Platz 18: BASF

BASF: 2,18 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Volkswagen (VW) vz

Platz 17: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 2,22 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

MTU Aero Engines

Platz 16: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 2,49 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

adidas

Platz 15: adidas

adidas: 2,92 Prozent

Quelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

Symrise

Platz 14: Symrise

Symrise: 3,16 Prozent

Quelle: Symrise AG

Deutsche Bank

Platz 13: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 3,18 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

GEA

Platz 12: GEA

GEA: 3,49 Prozent

Quelle: GEA

Commerzbank

Platz 11: Commerzbank

Commerzbank: 3,53 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Bayer

Platz 10: Bayer

Bayer: 3,66 Prozent

Quelle: Bayer AG

Siemens Energy

Platz 9: Siemens Energy

Siemens Energy: 4,14 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Deutsche Börse

Platz 8: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 4,50 Prozent

Quelle: Deutsche Börse AG

Brenntag SE

Platz 7: Brenntag SE

Brenntag SE: 4,81 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Henkel vz

Platz 6: Henkel vz

Henkel vz: 5,53 Prozent

Quelle: Henkel AG

Airbus SE

Platz 5: Airbus SE

Airbus SE: 5,66 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Fresenius SE

Platz 4: Fresenius SE

Fresenius SE: 5,71 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Siemens Healthineers

Platz 3: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 7,19 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Deutsche Telekom

Platz 2: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 8,52 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

SAP SE

Platz 1: SAP SE

SAP SE: 12,86 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com