DAX in KW 36: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 36/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 28.08.2026 und dem 04.09.2026. Stand ist der 04.09.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Rheinmetall
Rheinmetall: -10,45 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 39: Siemens
Siemens: -5,93 Prozent
Quelle: Siemens
Platz 38: Scout24
Scout24: -5,41 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 37: Beiersdorf
Beiersdorf: -4,95 Prozent
Quelle: Beiersdorf
Platz 36: Fresenius SE
Fresenius SE: -4,85 Prozent
Quelle: Fresenius
Platz 35: GEA
GEA: -4,06 Prozent
Quelle: GEA
Platz 34: Vonovia SE
Vonovia SE: -3,53 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 33: Deutsche Börse
Deutsche Börse: -3,40 Prozent
Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Platz 32: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -3,34 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 31: adidas
adidas: -3,27 Prozent
Quelle: adidas
Platz 30: Merck
Merck: -3,14 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 29: SAP SE
SAP SE: -2,95 Prozent
Quelle: SAP
Platz 28: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -2,76 Prozent
Quelle: AIF
Platz 27: Zalando
Zalando: -2,69 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 26: Symrise
Symrise: -2,69 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 25: Daimler Truck
Daimler Truck: -2,22 Prozent
Quelle: Daimler Truck AG
Platz 24: Siemens Energy
Siemens Energy: -2,12 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 23: Airbus SE
Airbus SE: -2,09 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 22: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -2,03 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 21: EON SE
EON SE: -1,85 Prozent
Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 20: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -1,75 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 19: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -1,32 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 18: RWE
RWE: -1,18 Prozent
Quelle: Andre Laaks, RWE
Platz 17: Brenntag SE
Brenntag SE: -0,94 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 16: Allianz
Allianz: -0,53 Prozent
Quelle: Allianz
Platz 15: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -0,42 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 14: QIAGEN
QIAGEN: -0,41 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 13: Infineon
Infineon: -0,39 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 12: HOCHTIEF
HOCHTIEF: -0,09 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 11: BMW
BMW: 0,26 Prozent
Quelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com
Platz 10: Bayer
Bayer: 0,37 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 9: Henkel vz
Henkel vz: 0,79 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 8: Hannover Rück
Hannover Rück: 1,24 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 7: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 1,58 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 6: BASF
BASF: 1,60 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 5: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 1,85 Prozent
Quelle: photobyphm / Shutterstock.com
Platz 4: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 1,91 Prozent
Quelle: Terramara / pixelio.de
Platz 3: Continental
Continental: 2,23 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 2: Commerzbank
Commerzbank: 3,90 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 1: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 5,01 Prozent
Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com