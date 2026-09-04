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DAX-Performance

DAX in KW 36: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

DAX in KW 36: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,046.40 EUR 43.08 EUR 0.17 %
News | Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 36 ab
Das Ranking

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 36/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 28.08.2026 und dem 04.09.2026. Stand ist der 04.09.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Rheinmetall

Platz 40: Rheinmetall

Rheinmetall: -10,45 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Siemens

Platz 39: Siemens

Siemens: -5,93 Prozent

Quelle: Siemens

Scout24

Platz 38: Scout24

Scout24: -5,41 Prozent

Quelle: Scout24

Beiersdorf

Platz 37: Beiersdorf

Beiersdorf: -4,95 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Fresenius SE

Platz 36: Fresenius SE

Fresenius SE: -4,85 Prozent

Quelle: Fresenius

GEA

Platz 35: GEA

GEA: -4,06 Prozent

Quelle: GEA

Vonovia SE

Platz 34: Vonovia SE

Vonovia SE: -3,53 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Deutsche Börse

Platz 33: Deutsche Börse

Deutsche Börse: -3,40 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

MTU Aero Engines

Platz 32: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -3,34 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

adidas

Platz 31: adidas

adidas: -3,27 Prozent

Quelle: adidas

Merck

Platz 30: Merck

Merck: -3,14 Prozent

Quelle: Merck KGaA

SAP SE

Platz 29: SAP SE

SAP SE: -2,95 Prozent

Quelle: SAP

DHL Group (ex Deutsche Post)

Platz 28: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -2,76 Prozent

Quelle: AIF

Zalando

Platz 27: Zalando

Zalando: -2,69 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Symrise

Platz 26: Symrise

Symrise: -2,69 Prozent

Quelle: Symrise AG

Daimler Truck

Platz 25: Daimler Truck

Daimler Truck: -2,22 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Siemens Energy

Platz 24: Siemens Energy

Siemens Energy: -2,12 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Airbus SE

Platz 23: Airbus SE

Airbus SE: -2,09 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Heidelberg Materials

Platz 22: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -2,03 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

EON SE

Platz 21: EON SE

EON SE: -1,85 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Fresenius Medical Care (FMC) St

Platz 20: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -1,75 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Siemens Healthineers

Platz 19: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -1,32 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

RWE

Platz 18: RWE

RWE: -1,18 Prozent

Quelle: Andre Laaks, RWE

Brenntag SE

Platz 17: Brenntag SE

Brenntag SE: -0,94 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Allianz

Platz 16: Allianz

Allianz: -0,53 Prozent

Quelle: Allianz

Deutsche Telekom

Platz 15: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -0,42 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

QIAGEN

Platz 14: QIAGEN

QIAGEN: -0,41 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Infineon

Platz 13: Infineon

Infineon: -0,39 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

HOCHTIEF

Platz 12: HOCHTIEF

HOCHTIEF: -0,09 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

BMW

Platz 11: BMW

BMW: 0,26 Prozent

Quelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

Bayer

Platz 10: Bayer

Bayer: 0,37 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Henkel vz

Platz 9: Henkel vz

Henkel vz: 0,79 Prozent

Quelle: Henkel AG

Hannover Rück

Platz 8: Hannover Rück

Hannover Rück: 1,24 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Platz 7: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 1,58 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

BASF

Platz 6: BASF

BASF: 1,60 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Platz 5: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 1,85 Prozent

Quelle: photobyphm / Shutterstock.com

Deutsche Bank

Platz 4: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 1,91 Prozent

Quelle: Terramara / pixelio.de

Continental

Platz 3: Continental

Continental: 2,23 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Commerzbank

Platz 2: Commerzbank

Commerzbank: 3,90 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Volkswagen (VW) vz

Platz 1: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 5,01 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

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