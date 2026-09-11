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DAX-Performance

DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,568.56 EUR 207.41 EUR 0.82 %
News | Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 37 ab
Das Ranking

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 37/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 04.09.2026 und dem 11.09.2026. Stand ist der 11.09.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Heidelberg Materials

Platz 40: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -6,99 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Vonovia SE

Platz 39: Vonovia SE

Vonovia SE: -5,46 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Henkel vz

Platz 38: Henkel vz

Henkel vz: -5,39 Prozent

Quelle: Henkel AG

Zalando

Platz 37: Zalando

Zalando: -5,06 Prozent

Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Platz 36: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -4,59 Prozent

Quelle: photobyphm / Shutterstock.com

SAP SE

Platz 35: SAP SE

SAP SE: -4,53 Prozent

Quelle: SAP

adidas

Platz 34: adidas

adidas: -4,29 Prozent

Quelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

Rheinmetall

Platz 33: Rheinmetall

Rheinmetall: -4,20 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Beiersdorf

Platz 32: Beiersdorf

Beiersdorf: -4,08 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Scout24

Platz 31: Scout24

Scout24: -4,01 Prozent

Quelle: Scout24

Hannover Rück

Platz 30: Hannover Rück

Hannover Rück: -3,91 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Symrise

Platz 29: Symrise

Symrise: -3,54 Prozent

Quelle: Symrise AG

Merck

Platz 28: Merck

Merck: -3,24 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Daimler Truck

Platz 27: Daimler Truck

Daimler Truck: -3,11 Prozent

Quelle: Robert Way / Shutterstock.com

Siemens

Platz 26: Siemens

Siemens: -2,93 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

BASF

Platz 25: BASF

BASF: -2,87 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

QIAGEN

Platz 24: QIAGEN

QIAGEN: -2,43 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

HOCHTIEF

Platz 23: HOCHTIEF

HOCHTIEF: -2,30 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Platz 22: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -2,11 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Deutsche Bank

Platz 21: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -2,05 Prozent

Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Fresenius Medical Care (FMC) St

Platz 20: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -1,99 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Siemens Healthineers

Platz 19: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -1,97 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Allianz

Platz 18: Allianz

Allianz: -1,84 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Deutsche Börse

Platz 17: Deutsche Börse

Deutsche Börse: -1,78 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

GEA

Platz 16: GEA

GEA: -1,69 Prozent

Quelle: GEA

Siemens Energy

Platz 15: Siemens Energy

Siemens Energy: -1,54 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Continental

Platz 14: Continental

Continental: -1,45 Prozent

Quelle: Continental

Bayer

Platz 13: Bayer

Bayer: -1,39 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

MTU Aero Engines

Platz 12: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -1,12 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Brenntag SE

Platz 11: Brenntag SE

Brenntag SE: -0,88 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Volkswagen (VW) vz

Platz 10: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -0,15 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

DHL Group (ex Deutsche Post)

Platz 9: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 0,11 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Airbus SE

Platz 8: Airbus SE

Airbus SE: 0,30 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

BMW

Platz 7: BMW

BMW: 0,32 Prozent

Quelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

Deutsche Telekom

Platz 6: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 0,67 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

EON SE

Platz 5: EON SE

EON SE: 0,77 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Commerzbank

Platz 4: Commerzbank

Commerzbank: 1,59 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

RWE

Platz 3: RWE

RWE: 2,47 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Infineon

Platz 2: Infineon

Infineon: 2,99 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Fresenius SE

Platz 1: Fresenius SE

Fresenius SE: 3,23 Prozent

Quelle: Fresenius

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

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