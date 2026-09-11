DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 37/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 04.09.2026 und dem 11.09.2026. Stand ist der 11.09.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -6,99 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 39: Vonovia SE
Vonovia SE: -5,46 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 38: Henkel vz
Henkel vz: -5,39 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 37: Zalando
Zalando: -5,06 Prozent
Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images
Platz 36: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -4,59 Prozent
Quelle: photobyphm / Shutterstock.com
Platz 35: SAP SE
SAP SE: -4,53 Prozent
Quelle: SAP
Platz 34: adidas
adidas: -4,29 Prozent
Quelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
Platz 33: Rheinmetall
Rheinmetall: -4,20 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 32: Beiersdorf
Beiersdorf: -4,08 Prozent
Quelle: Beiersdorf
Platz 31: Scout24
Scout24: -4,01 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 30: Hannover Rück
Hannover Rück: -3,91 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 29: Symrise
Symrise: -3,54 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 28: Merck
Merck: -3,24 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 27: Daimler Truck
Daimler Truck: -3,11 Prozent
Quelle: Robert Way / Shutterstock.com
Platz 26: Siemens
Siemens: -2,93 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 25: BASF
BASF: -2,87 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 24: QIAGEN
QIAGEN: -2,43 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 23: HOCHTIEF
HOCHTIEF: -2,30 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 22: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -2,11 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 21: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -2,05 Prozent
Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Platz 20: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -1,99 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 19: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -1,97 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 18: Allianz
Allianz: -1,84 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 17: Deutsche Börse
Deutsche Börse: -1,78 Prozent
Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Platz 16: GEA
GEA: -1,69 Prozent
Quelle: GEA
Platz 15: Siemens Energy
Siemens Energy: -1,54 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 14: Continental
Continental: -1,45 Prozent
Quelle: Continental
Platz 13: Bayer
Bayer: -1,39 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 12: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -1,12 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 11: Brenntag SE
Brenntag SE: -0,88 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 10: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -0,15 Prozent
Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com
Platz 9: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 0,11 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 8: Airbus SE
Airbus SE: 0,30 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 7: BMW
BMW: 0,32 Prozent
Quelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com
Platz 6: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 0,67 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 5: EON SE
EON SE: 0,77 Prozent
Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 4: Commerzbank
Commerzbank: 1,59 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 3: RWE
RWE: 2,47 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 2: Infineon
Infineon: 2,99 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 1: Fresenius SE
Fresenius SE: 3,23 Prozent
Quelle: Fresenius
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com