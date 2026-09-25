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DAX-Performance

DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,408.64 EUR 142.11 EUR 0.56 %
News | Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 39 ab
Das Ranking

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 39/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 18.09.2026 und dem 25.09.2026. Stand ist der 25.09.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Scout24

Platz 40: Scout24

Scout24: -8,68 Prozent

Quelle: Scout24

BMW

Platz 39: BMW

BMW: -7,75 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Volkswagen (VW) vz

Platz 38: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -6,27 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Platz 37: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -6,16 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Allianz

Platz 36: Allianz

Allianz: -4,47 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Deutsche Bank

Platz 35: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -3,90 Prozent

Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Vonovia SE

Platz 34: Vonovia SE

Vonovia SE: -2,99 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Rheinmetall

Platz 33: Rheinmetall

Rheinmetall: -2,91 Prozent

Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

BASF

Platz 32: BASF

BASF: -2,32 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Daimler Truck

Platz 31: Daimler Truck

Daimler Truck: -2,18 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

RWE

Platz 30: RWE

RWE: -1,72 Prozent

Quelle: Andre Laaks, RWE

EON SE

Platz 29: EON SE

EON SE: -1,07 Prozent

Quelle: E.ON AG

Brenntag SE

Platz 28: Brenntag SE

Brenntag SE: -0,63 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Airbus SE

Platz 27: Airbus SE

Airbus SE: -0,41 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Deutsche Telekom

Platz 26: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -0,41 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Siemens Healthineers

Platz 25: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 0,05 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Heidelberg Materials

Platz 24: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: 0,07 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

HOCHTIEF

Platz 23: HOCHTIEF

HOCHTIEF: 0,46 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Fresenius SE

Platz 22: Fresenius SE

Fresenius SE: 0,50 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Platz 21: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 0,91 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Henkel vz

Platz 20: Henkel vz

Henkel vz: 1,10 Prozent

Quelle: Henkel AG

QIAGEN

Platz 19: QIAGEN

QIAGEN: 1,42 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Infineon

Platz 18: Infineon

Infineon: 1,52 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

SAP SE

Platz 17: SAP SE

SAP SE: 1,53 Prozent

Quelle: SAP

Siemens Energy

Platz 16: Siemens Energy

Siemens Energy: 1,71 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Continental

Platz 15: Continental

Continental: 2,13 Prozent

Quelle: Continental

DHL Group (ex Deutsche Post)

Platz 14: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 2,14 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Hannover Rück

Platz 13: Hannover Rück

Hannover Rück: 2,14 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Zalando

Platz 12: Zalando

Zalando: 2,37 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Deutsche Börse

Platz 11: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 2,45 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Fresenius Medical Care (FMC) St

Platz 10: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 2,87 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

adidas

Platz 9: adidas

adidas: 2,99 Prozent

Quelle: paul prescott / Shutterstock.com

GEA

Platz 8: GEA

GEA: 3,33 Prozent

Quelle: GEA

Commerzbank

Platz 7: Commerzbank

Commerzbank: 3,81 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Merck

Platz 6: Merck

Merck: 3,97 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Bayer

Platz 5: Bayer

Bayer: 4,01 Prozent

Quelle: Bayer AG

Symrise

Platz 4: Symrise

Symrise: 4,56 Prozent

Quelle: Symrise AG

Siemens

Platz 3: Siemens

Siemens: 5,42 Prozent

Quelle: Siemens

Beiersdorf

Platz 2: Beiersdorf

Beiersdorf: 5,73 Prozent

Quelle: Beiersdorf

MTU Aero Engines

Platz 1: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 8,83 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

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