DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 39/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 18.09.2026 und dem 25.09.2026. Stand ist der 25.09.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Scout24
Scout24: -8,68 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 39: BMW
BMW: -7,75 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 38: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -6,27 Prozent
Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 37: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -6,16 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 36: Allianz
Allianz: -4,47 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 35: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -3,90 Prozent
Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Platz 34: Vonovia SE
Vonovia SE: -2,99 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 33: Rheinmetall
Rheinmetall: -2,91 Prozent
Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Platz 32: BASF
BASF: -2,32 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 31: Daimler Truck
Daimler Truck: -2,18 Prozent
Quelle: Daimler Truck AG
Platz 30: RWE
RWE: -1,72 Prozent
Quelle: Andre Laaks, RWE
Platz 29: EON SE
EON SE: -1,07 Prozent
Quelle: E.ON AG
Platz 28: Brenntag SE
Brenntag SE: -0,63 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 27: Airbus SE
Airbus SE: -0,41 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 26: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -0,41 Prozent
Quelle: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 25: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 0,05 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 24: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: 0,07 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 23: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 0,46 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 22: Fresenius SE
Fresenius SE: 0,50 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 21: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 0,91 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 20: Henkel vz
Henkel vz: 1,10 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 19: QIAGEN
QIAGEN: 1,42 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 18: Infineon
Infineon: 1,52 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 17: SAP SE
SAP SE: 1,53 Prozent
Quelle: SAP
Platz 16: Siemens Energy
Siemens Energy: 1,71 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 15: Continental
Continental: 2,13 Prozent
Quelle: Continental
Platz 14: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 2,14 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 13: Hannover Rück
Hannover Rück: 2,14 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 12: Zalando
Zalando: 2,37 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 11: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 2,45 Prozent
Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Platz 10: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 2,87 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 9: adidas
adidas: 2,99 Prozent
Quelle: paul prescott / Shutterstock.com
Platz 8: GEA
GEA: 3,33 Prozent
Quelle: GEA
Platz 7: Commerzbank
Commerzbank: 3,81 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 6: Merck
Merck: 3,97 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 5: Bayer
Bayer: 4,01 Prozent
Quelle: Bayer AG
Platz 4: Symrise
Symrise: 4,56 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 3: Siemens
Siemens: 5,42 Prozent
Quelle: Siemens
Platz 2: Beiersdorf
Beiersdorf: 5,73 Prozent
Quelle: Beiersdorf
Platz 1: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 8,83 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com