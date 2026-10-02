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DAX-Performance

DAX in KW 40: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

DAX in KW 40: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,231.20 EUR 291.85 EUR 1.17 %
News | Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 40 ab
Das Ranking

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 40/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 25.09.2026 und dem 02.10.2026. Stand ist der 02.10.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Bayer

Platz 40: Bayer

Bayer: -10,16 Prozent

Quelle: Bayer AG

Commerzbank

Platz 39: Commerzbank

Commerzbank: -7,21 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Volkswagen (VW) vz

Platz 38: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -5,91 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Fresenius SE

Platz 37: Fresenius SE

Fresenius SE: -5,45 Prozent

Quelle: Fresenius

Daimler Truck

Platz 36: Daimler Truck

Daimler Truck: -4,37 Prozent

Quelle: Robert Way / Shutterstock.com

Beiersdorf

Platz 35: Beiersdorf

Beiersdorf: -4,02 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Platz 34: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -3,78 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Rheinmetall

Platz 33: Rheinmetall

Rheinmetall: -2,60 Prozent

Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Deutsche Bank

Platz 32: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -2,58 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

BMW

Platz 31: BMW

BMW: -2,51 Prozent

Quelle: Teerapun / Shutterstock.com

Symrise

Platz 30: Symrise

Symrise: -2,23 Prozent

Quelle: Symrise AG

Vonovia SE

Platz 29: Vonovia SE

Vonovia SE: -2,07 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Henkel vz

Platz 28: Henkel vz

Henkel vz: -1,95 Prozent

Quelle: Henkel AG

Allianz

Platz 27: Allianz

Allianz: -1,72 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

adidas

Platz 26: adidas

adidas: -1,67 Prozent

Quelle: adidas

Airbus SE

Platz 25: Airbus SE

Airbus SE: -1,65 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Deutsche Telekom

Platz 24: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -1,63 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Brenntag SE

Platz 23: Brenntag SE

Brenntag SE: -1,61 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Continental

Platz 22: Continental

Continental: -1,30 Prozent

Quelle: Continental

Hannover Rück

Platz 21: Hannover Rück

Hannover Rück: -1,09 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

SAP SE

Platz 20: SAP SE

SAP SE: -1,08 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

BASF

Platz 19: BASF

BASF: -0,98 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

EON SE

Platz 18: EON SE

EON SE: -0,96 Prozent

Quelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

DHL Group (ex Deutsche Post)

Platz 17: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -0,84 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Siemens

Platz 16: Siemens

Siemens: -0,79 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Fresenius Medical Care (FMC) St

Platz 15: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -0,63 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

RWE

Platz 14: RWE

RWE: -0,51 Prozent

Quelle: Andre Laaks, RWE

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Platz 13: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -0,35 Prozent

Quelle: photobyphm / Shutterstock.com

GEA

Platz 12: GEA

GEA: -0,30 Prozent

Quelle: GEA

MTU Aero Engines

Platz 11: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 0,08 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Siemens Healthineers

Platz 10: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 0,19 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Deutsche Börse

Platz 9: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 0,88 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zalando

Platz 8: Zalando

Zalando: 1,09 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Merck

Platz 7: Merck

Merck: 1,41 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Scout24

Platz 6: Scout24

Scout24: 1,78 Prozent

Quelle: Scout24

Siemens Energy

Platz 5: Siemens Energy

Siemens Energy: 1,98 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

HOCHTIEF

Platz 4: HOCHTIEF

HOCHTIEF: 2,57 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Heidelberg Materials

Platz 3: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: 3,06 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

QIAGEN

Platz 2: QIAGEN

QIAGEN: 3,72 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Infineon

Platz 1: Infineon

Infineon: 13,98 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

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