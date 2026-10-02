DAX in KW 40: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 40/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 25.09.2026 und dem 02.10.2026. Stand ist der 02.10.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Bayer
Bayer: -10,16 Prozent
Quelle: Bayer AG
Platz 39: Commerzbank
Commerzbank: -7,21 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 38: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -5,91 Prozent
Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 37: Fresenius SE
Fresenius SE: -5,45 Prozent
Quelle: Fresenius
Platz 36: Daimler Truck
Daimler Truck: -4,37 Prozent
Quelle: Robert Way / Shutterstock.com
Platz 35: Beiersdorf
Beiersdorf: -4,02 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 34: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -3,78 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 33: Rheinmetall
Rheinmetall: -2,60 Prozent
Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Platz 32: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -2,58 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 31: BMW
BMW: -2,51 Prozent
Quelle: Teerapun / Shutterstock.com
Platz 30: Symrise
Symrise: -2,23 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 29: Vonovia SE
Vonovia SE: -2,07 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 28: Henkel vz
Henkel vz: -1,95 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 27: Allianz
Allianz: -1,72 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 26: adidas
adidas: -1,67 Prozent
Quelle: adidas
Platz 25: Airbus SE
Airbus SE: -1,65 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 24: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -1,63 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 23: Brenntag SE
Brenntag SE: -1,61 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 22: Continental
Continental: -1,30 Prozent
Quelle: Continental
Platz 21: Hannover Rück
Hannover Rück: -1,09 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 20: SAP SE
SAP SE: -1,08 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 19: BASF
BASF: -0,98 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 18: EON SE
EON SE: -0,96 Prozent
Quelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Platz 17: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -0,84 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 16: Siemens
Siemens: -0,79 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 15: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -0,63 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 14: RWE
RWE: -0,51 Prozent
Quelle: Andre Laaks, RWE
Platz 13: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -0,35 Prozent
Quelle: photobyphm / Shutterstock.com
Platz 12: GEA
GEA: -0,30 Prozent
Quelle: GEA
Platz 11: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 0,08 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 10: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 0,19 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 9: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 0,88 Prozent
Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Platz 8: Zalando
Zalando: 1,09 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 7: Merck
Merck: 1,41 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 6: Scout24
Scout24: 1,78 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 5: Siemens Energy
Siemens Energy: 1,98 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 4: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 2,57 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 3: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: 3,06 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 2: QIAGEN
QIAGEN: 3,72 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 1: Infineon
Infineon: 13,98 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
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