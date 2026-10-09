DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.342 +0,5%Bitcoin 73.791 +1,3%Euro 1,1196 -0,2%Öl 104,0 -0,2%Gold 4.192 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DAX-Performance

DAX in KW 41: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

DAX in KW 41: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,087.27 EUR 280.30 EUR 1.13 %
News | Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 41 ab
Das Ranking

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 41/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 02.10.2026 und dem 09.10.2026. Stand ist der 09.10.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Infineon

Platz 40: Infineon

Infineon: -8,94 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Deutsche Telekom

Platz 39: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -7,00 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

MTU Aero Engines

Platz 38: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -5,75 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Fresenius Medical Care (FMC) St

Platz 37: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -5,18 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

HOCHTIEF

Platz 36: HOCHTIEF

HOCHTIEF: -4,32 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Heidelberg Materials

Platz 35: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -4,11 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Deutsche Bank

Platz 34: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -3,30 Prozent

Quelle: Terramara / pixelio.de

Commerzbank

Platz 33: Commerzbank

Commerzbank: -3,19 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Vonovia SE

Platz 32: Vonovia SE

Vonovia SE: -3,00 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Fresenius SE

Platz 31: Fresenius SE

Fresenius SE: -2,93 Prozent

Quelle: Fresenius

Bayer

Platz 30: Bayer

Bayer: -2,60 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

RWE

Platz 29: RWE

RWE: -1,96 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

BMW

Platz 28: BMW

BMW: -1,95 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Rheinmetall

Platz 27: Rheinmetall

Rheinmetall: -1,86 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Siemens

Platz 26: Siemens

Siemens: -1,45 Prozent

Quelle: Siemens

DHL Group (ex Deutsche Post)

Platz 25: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -1,27 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Airbus SE

Platz 24: Airbus SE

Airbus SE: -0,88 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

QIAGEN

Platz 23: QIAGEN

QIAGEN: -0,53 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Platz 22: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -0,34 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Siemens Energy

Platz 21: Siemens Energy

Siemens Energy: -0,04 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Allianz

Platz 20: Allianz

Allianz: 0,19 Prozent

Quelle: JPstock / Shutterstock.com

Merck

Platz 19: Merck

Merck: 0,69 Prozent

Quelle: Merck KGaA

EON SE

Platz 18: EON SE

EON SE: 0,76 Prozent

Quelle: E.ON AG

Volkswagen (VW) vz

Platz 17: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 0,77 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Symrise

Platz 16: Symrise

Symrise: 1,36 Prozent

Quelle: Symrise AG

Continental

Platz 15: Continental

Continental: 1,53 Prozent

Quelle: Continental

Daimler Truck

Platz 14: Daimler Truck

Daimler Truck: 1,65 Prozent

Quelle: Robert Way / Shutterstock.com

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Platz 13: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,99 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Henkel vz

Platz 12: Henkel vz

Henkel vz: 2,99 Prozent

Quelle: Henkel AG

GEA

Platz 11: GEA

GEA: 3,01 Prozent

Quelle: GEA

Deutsche Börse

Platz 10: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 3,03 Prozent

Quelle: Deutsche Börse AG

Hannover Rück

Platz 9: Hannover Rück

Hannover Rück: 3,22 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Siemens Healthineers

Platz 8: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 3,38 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

BASF

Platz 7: BASF

BASF: 3,52 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Beiersdorf

Platz 6: Beiersdorf

Beiersdorf: 3,63 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

adidas

Platz 5: adidas

adidas: 4,03 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

SAP SE

Platz 4: SAP SE

SAP SE: 4,10 Prozent

Quelle: SAP

Scout24

Platz 3: Scout24

Scout24: 5,69 Prozent

Quelle: Scout24

Brenntag SE

Platz 2: Brenntag SE

Brenntag SE: 6,01 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Zalando

Platz 1: Zalando

Zalando: 6,87 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.