DAX in KW 41: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 41/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 02.10.2026 und dem 09.10.2026. Stand ist der 09.10.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Infineon
Infineon: -8,94 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 39: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -7,00 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 38: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -5,75 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 37: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -5,18 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 36: HOCHTIEF
HOCHTIEF: -4,32 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 35: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -4,11 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 34: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -3,30 Prozent
Quelle: Terramara / pixelio.de
Platz 33: Commerzbank
Commerzbank: -3,19 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 32: Vonovia SE
Vonovia SE: -3,00 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 31: Fresenius SE
Fresenius SE: -2,93 Prozent
Quelle: Fresenius
Platz 30: Bayer
Bayer: -2,60 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 29: RWE
RWE: -1,96 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 28: BMW
BMW: -1,95 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 27: Rheinmetall
Rheinmetall: -1,86 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 26: Siemens
Siemens: -1,45 Prozent
Quelle: Siemens
Platz 25: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -1,27 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 24: Airbus SE
Airbus SE: -0,88 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 23: QIAGEN
QIAGEN: -0,53 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 22: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -0,34 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 21: Siemens Energy
Siemens Energy: -0,04 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 20: Allianz
Allianz: 0,19 Prozent
Quelle: JPstock / Shutterstock.com
Platz 19: Merck
Merck: 0,69 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 18: EON SE
EON SE: 0,76 Prozent
Quelle: E.ON AG
Platz 17: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 0,77 Prozent
Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 16: Symrise
Symrise: 1,36 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 15: Continental
Continental: 1,53 Prozent
Quelle: Continental
Platz 14: Daimler Truck
Daimler Truck: 1,65 Prozent
Quelle: Robert Way / Shutterstock.com
Platz 13: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,99 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 12: Henkel vz
Henkel vz: 2,99 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 11: GEA
GEA: 3,01 Prozent
Quelle: GEA
Platz 10: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 3,03 Prozent
Quelle: Deutsche Börse AG
Platz 9: Hannover Rück
Hannover Rück: 3,22 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 8: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 3,38 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 7: BASF
BASF: 3,52 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 6: Beiersdorf
Beiersdorf: 3,63 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 5: adidas
adidas: 4,03 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 4: SAP SE
SAP SE: 4,10 Prozent
Quelle: SAP
Platz 3: Scout24
Scout24: 5,69 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 2: Brenntag SE
Brenntag SE: 6,01 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 1: Zalando
Zalando: 6,87 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
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