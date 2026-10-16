DAX in KW 42: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 42/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 09.10.2026 und dem 16.10.2026. Stand ist der 16.10.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Infineon
Infineon: -10,99 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 39: Siemens Energy
Siemens Energy: -7,14 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 38: HOCHTIEF
HOCHTIEF: -4,41 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 37: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -1,97 Prozent
Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Platz 36: Siemens
Siemens: -0,53 Prozent
Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com
Platz 35: Commerzbank
Commerzbank: -0,05 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 34: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 1,00 Prozent
Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 33: Daimler Truck
Daimler Truck: 1,02 Prozent
Quelle: Daimler Truck AG
Platz 32: GEA
GEA: 1,10 Prozent
Quelle: GEA
Platz 31: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 1,15 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 30: Continental
Continental: 1,21 Prozent
Quelle: Continental
Platz 29: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: 1,44 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 28: Bayer
Bayer: 1,58 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 27: RWE
RWE: 1,90 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 26: QIAGEN
QIAGEN: 2,09 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 25: BASF
BASF: 3,00 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 24: Vonovia SE
Vonovia SE: 3,16 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 23: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 3,78 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 22: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 3,96 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 21: SAP SE
SAP SE: 4,05 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 20: Allianz
Allianz: 4,05 Prozent
Quelle: JPstock / Shutterstock.com
Platz 19: EON SE
EON SE: 4,11 Prozent
Quelle: E.ON AG
Platz 18: Hannover Rück
Hannover Rück: 4,26 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 17: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 4,47 Prozent
Quelle: photobyphm / Shutterstock.com
Platz 16: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 4,56 Prozent
Quelle: Deutsche Börse AG
Platz 15: Merck
Merck: 4,68 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 14: Brenntag SE
Brenntag SE: 4,70 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 13: Beiersdorf
Beiersdorf: 4,71 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 12: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 4,82 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 11: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 5,44 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 10: adidas
adidas: 5,77 Prozent
Quelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
Platz 9: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 5,90 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 8: Airbus SE
Airbus SE: 5,98 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 7: Zalando
Zalando: 6,09 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 6: Henkel vz
Henkel vz: 6,12 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 5: Fresenius SE
Fresenius SE: 6,42 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 4: BMW
BMW: 7,13 Prozent
Quelle: BMW Group
Platz 3: Symrise
Symrise: 7,81 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 2: Scout24
Scout24: 10,84 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 1: Rheinmetall
Rheinmetall: 16,09 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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