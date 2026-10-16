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DAX-Performance

DAX in KW 42: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

DAX in KW 42: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,622.61 EUR 239.99 EUR 0.95 %
News | Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 42 ab
Das Ranking

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 42/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 09.10.2026 und dem 16.10.2026. Stand ist der 16.10.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Infineon

Platz 40: Infineon

Infineon: -10,99 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Siemens Energy

Platz 39: Siemens Energy

Siemens Energy: -7,14 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

HOCHTIEF

Platz 38: HOCHTIEF

HOCHTIEF: -4,41 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Deutsche Bank

Platz 37: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -1,97 Prozent

Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Siemens

Platz 36: Siemens

Siemens: -0,53 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Commerzbank

Platz 35: Commerzbank

Commerzbank: -0,05 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Volkswagen (VW) vz

Platz 34: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 1,00 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Daimler Truck

Platz 33: Daimler Truck

Daimler Truck: 1,02 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

GEA

Platz 32: GEA

GEA: 1,10 Prozent

Quelle: GEA

MTU Aero Engines

Platz 31: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 1,15 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Continental

Platz 30: Continental

Continental: 1,21 Prozent

Quelle: Continental

Heidelberg Materials

Platz 29: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: 1,44 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Bayer

Platz 28: Bayer

Bayer: 1,58 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

RWE

Platz 27: RWE

RWE: 1,90 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

QIAGEN

Platz 26: QIAGEN

QIAGEN: 2,09 Prozent

Quelle: QIAGEN

BASF

Platz 25: BASF

BASF: 3,00 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Vonovia SE

Platz 24: Vonovia SE

Vonovia SE: 3,16 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Platz 23: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 3,78 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

DHL Group (ex Deutsche Post)

Platz 22: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 3,96 Prozent

Quelle: Deutsche Post

SAP SE

Platz 21: SAP SE

SAP SE: 4,05 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Allianz

Platz 20: Allianz

Allianz: 4,05 Prozent

Quelle: JPstock / Shutterstock.com

EON SE

Platz 19: EON SE

EON SE: 4,11 Prozent

Quelle: E.ON AG

Hannover Rück

Platz 18: Hannover Rück

Hannover Rück: 4,26 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Platz 17: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 4,47 Prozent

Quelle: photobyphm / Shutterstock.com

Deutsche Börse

Platz 16: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 4,56 Prozent

Quelle: Deutsche Börse AG

Merck

Platz 15: Merck

Merck: 4,68 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Brenntag SE

Platz 14: Brenntag SE

Brenntag SE: 4,70 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Beiersdorf

Platz 13: Beiersdorf

Beiersdorf: 4,71 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Deutsche Telekom

Platz 12: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 4,82 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Fresenius Medical Care (FMC) St

Platz 11: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 5,44 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

adidas

Platz 10: adidas

adidas: 5,77 Prozent

Quelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

Siemens Healthineers

Platz 9: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 5,90 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Airbus SE

Platz 8: Airbus SE

Airbus SE: 5,98 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zalando

Platz 7: Zalando

Zalando: 6,09 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Henkel vz

Platz 6: Henkel vz

Henkel vz: 6,12 Prozent

Quelle: Henkel AG

Fresenius SE

Platz 5: Fresenius SE

Fresenius SE: 6,42 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

BMW

Platz 4: BMW

BMW: 7,13 Prozent

Quelle: BMW Group

Symrise

Platz 3: Symrise

Symrise: 7,81 Prozent

Quelle: Symrise AG

Scout24

Platz 2: Scout24

Scout24: 10,84 Prozent

Quelle: Scout24

Rheinmetall

Platz 1: Rheinmetall

Rheinmetall: 16,09 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

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