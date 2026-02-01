DAX in KW 7: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 07/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 06.02.2026 und dem 13.02.2026. Stand ist der 13.02.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -12,51 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 39: Scout24
Scout24: -7,70 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 38: Commerzbank
Commerzbank: -5,44 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 37: RWE
RWE: -5,40 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 36: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -5,28 Prozent
Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Platz 35: Allianz
Allianz: -5,24 Prozent
Quelle: JPstock / Shutterstock.com
Platz 34: Zalando
Zalando: -3,66 Prozent
Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images
Platz 33: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -1,97 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 32: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -1,74 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 31: Daimler Truck
Daimler Truck: -1,33 Prozent
Quelle: Robert Way / Shutterstock.com
Platz 30: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -1,05 Prozent
Quelle: AIF
Platz 29: Hannover Rück
Hannover Rück: -0,72 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 28: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -0,26 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 27: Siemens
Siemens: 0,22 Prozent
Quelle: Siemens
Platz 26: QIAGEN
QIAGEN: 0,25 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 25: Rheinmetall
Rheinmetall: 0,28 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 24: SAP SE
SAP SE: 0,29 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 23: Bayer
Bayer: 0,40 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 22: BMW
BMW: 0,52 Prozent
Quelle: Teerapun / Shutterstock.com
Platz 21: Airbus SE
Airbus SE: 0,53 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 20: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,76 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 19: adidas
adidas: 1,37 Prozent
Quelle: paul prescott / Shutterstock.com
Platz 18: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 1,68 Prozent
Quelle: Deutsche Börse AG
Platz 17: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 1,73 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 16: Fresenius SE
Fresenius SE: 1,81 Prozent
Quelle: Fresenius
Platz 15: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 2,33 Prozent
Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com
Platz 14: GEA
GEA: 2,63 Prozent
Quelle: GEA
Platz 13: Beiersdorf
Beiersdorf: 3,10 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 12: Infineon
Infineon: 3,51 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 11: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 3,65 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 10: Henkel vz
Henkel vz: 4,09 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 9: Continental
Continental: 4,32 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 8: Brenntag SE
Brenntag SE: 4,79 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 7: Symrise
Symrise: 4,85 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 6: EON SE
EON SE: 4,97 Prozent
Quelle: E.ON AG
Platz 5: Merck
Merck: 5,23 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 4: Vonovia SE
Vonovia SE: 5,37 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 3: BASF
BASF: 6,02 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 2: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 6,51 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 1: Siemens Energy
Siemens Energy: 6,64 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
