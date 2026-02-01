DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +5,5%Nas22.737 +0,6%Bitcoin58.063 +4,1%Euro1,1880 +0,1%Öl67,63 +0,1%Gold5.019 +2,0%
DAX-Performance

DAX in KW 7: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

13.02.26 18:04 Uhr
DAX in KW 7: Die größten Gewinner und Verlierer der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.914,9 PKT 62,2 PKT 0,25%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 7 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 07/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 06.02.2026 und dem 13.02.2026. Stand ist der 13.02.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -12,51 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 39: Scout24

Scout24: -7,70 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 38: Commerzbank

Commerzbank: -5,44 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 37: RWE

RWE: -5,40 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 36: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -5,28 Prozent

Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Platz 35: Allianz

Allianz: -5,24 Prozent

Quelle: JPstock / Shutterstock.com

Platz 34: Zalando

Zalando: -3,66 Prozent

Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images

Platz 33: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -1,97 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 32: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -1,74 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 31: Daimler Truck

Daimler Truck: -1,33 Prozent

Quelle: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 30: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -1,05 Prozent

Quelle: AIF

Platz 29: Hannover Rück

Hannover Rück: -0,72 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 28: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -0,26 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 27: Siemens

Siemens: 0,22 Prozent

Quelle: Siemens

Platz 26: QIAGEN

QIAGEN: 0,25 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 25: Rheinmetall

Rheinmetall: 0,28 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 24: SAP SE

SAP SE: 0,29 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 23: Bayer

Bayer: 0,40 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 22: BMW

BMW: 0,52 Prozent

Quelle: Teerapun / Shutterstock.com

Platz 21: Airbus SE

Airbus SE: 0,53 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 20: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,76 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 19: adidas

adidas: 1,37 Prozent

Quelle: paul prescott / Shutterstock.com

Platz 18: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 1,68 Prozent

Quelle: Deutsche Börse AG

Platz 17: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 1,73 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 16: Fresenius SE

Fresenius SE: 1,81 Prozent

Quelle: Fresenius

Platz 15: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 2,33 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Platz 14: GEA

GEA: 2,63 Prozent

Quelle: GEA

Platz 13: Beiersdorf

Beiersdorf: 3,10 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 12: Infineon

Infineon: 3,51 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 11: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 3,65 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 10: Henkel vz

Henkel vz: 4,09 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 9: Continental

Continental: 4,32 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 8: Brenntag SE

Brenntag SE: 4,79 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 7: Symrise

Symrise: 4,85 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 6: EON SE

EON SE: 4,97 Prozent

Quelle: E.ON AG

Platz 5: Merck

Merck: 5,23 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 4: Vonovia SE

Vonovia SE: 5,37 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 3: BASF

BASF: 6,02 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 2: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 6,51 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 1: Siemens Energy

Siemens Energy: 6,64 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

