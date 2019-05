DAX-Potenzial bleibt begrenzt!

Die gestern veröffentlichten Auftragseingänge unterstreichen, dass sich die deutsche Industrie in einer ausgeprägten Rezession befindet. Der Leiter der Aktienmarktstrategie der Commerzbank rät Anlegern an starken DAX-Tagen Aktien-Positionen abzubauen. Mehr dazu erfahren Sie in der aktuellen Sendung.