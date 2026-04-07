DAX - Rückeroberung der 200-Tage-Linie
20.04.26 09:45 Uhr
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Rückeroberung der 200-Tage-Linie
Beim DAX® steht inzwischen die vierte weiße Wochenkerze in Folge zu Buche. Vom Tief bei 21.864 Punkten konnten sich die deutschen Standardwerte dabei um fast 3.000 Punkte erholen. Technisch wurde im Verlauf der Erleichterungsrally z. B. die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.112 Punkten) und der Jahresschlusskurs von 2025 (24.490 Punkte) zurückerobert sowie das Gap von Anfang März geschlossen. Die nächsten wichtigen Barrieren hat der DAX® jetzt unmittelbar vor der Brust. Gemeint sind die Hochpunkte vom Juli und Oktober 2025 bei 24.639/24.771 Punkten. Die große Abwärtskurslücke vom 2. März bei 24.898/25.188 Punkten stellt danach eine weitere Widerstandszone dar. In den Handel dürften die deutschen „blue chips“ heute aber deutlich schwächer starten. Deshalb noch der Blick auf die Unterseite. Hier definieren die bereits angeführte 200-Tage-Linie und das kürzerfristige Pendant der letzten 50 Tage (akt. bei 23.986 Punkten) erste Rückzugsmarken. Darüber hinaus stellt die Aufwärtskurslücke vom 14. April (23.938 zu 23.757 Punkten) eine weitere markante Haltezone dar.
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Beim DAX® steht inzwischen die vierte weiße Wochenkerze in Folge zu Buche. Vom Tief bei 21.864 Punkten konnten sich die deutschen Standardwerte dabei um fast 3.000 Punkte erholen. Technisch wurde im Verlauf der Erleichterungsrally z. B. die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.112 Punkten) und der Jahresschlusskurs von 2025 (24.490 Punkte) zurückerobert sowie das Gap von Anfang März geschlossen. Die nächsten wichtigen Barrieren hat der DAX® jetzt unmittelbar vor der Brust. Gemeint sind die Hochpunkte vom Juli und Oktober 2025 bei 24.639/24.771 Punkten. Die große Abwärtskurslücke vom 2. März bei 24.898/25.188 Punkten stellt danach eine weitere Widerstandszone dar. In den Handel dürften die deutschen „blue chips“ heute aber deutlich schwächer starten. Deshalb noch der Blick auf die Unterseite. Hier definieren die bereits angeführte 200-Tage-Linie und das kürzerfristige Pendant der letzten 50 Tage (akt. bei 23.986 Punkten) erste Rückzugsmarken. Darüber hinaus stellt die Aufwärtskurslücke vom 14. April (23.938 zu 23.757 Punkten) eine weitere markante Haltezone dar.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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