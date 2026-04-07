DAX24.359 -1,4%Est505.975 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6100 +2,4%Nas24.468 +1,5%Bitcoin63.596 +1,0%Euro1,1759 +0,2%Öl95,92 +3,8%Gold4.791 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 ITM Power A0B57L Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Asiens Börsen im Plus -- Ölpreise steigen wieder deutlich -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- DroneShield, Manycore, Tesla, Meta, NEL im Fokus
Top News
Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Analyse: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Börse-Aktie Analyse: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Börse-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX - Rückeroberung der 200-Tage-Linie

20.04.26 09:45 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.339,6 PKT -362,7 PKT -1,47%
Charts|News|Analysen

HSBC Daily Trading

Rückeroberung der 200-Tage-Linie

Beim DAX® steht inzwischen die vierte weiße Wochenkerze in Folge zu Buche. Vom Tief bei 21.864 Punkten konnten sich die deutschen Standardwerte dabei um fast 3.000 Punkte erholen. Technisch wurde im Verlauf der Erleichterungsrally z. B. die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.112 Punkten) und der Jahresschlusskurs von 2025 (24.490 Punkte) zurückerobert sowie das Gap von Anfang März geschlossen. Die nächsten wichtigen Barrieren hat der DAX® jetzt unmittelbar vor der Brust. Gemeint sind die Hochpunkte vom Juli und Oktober 2025 bei 24.639/24.771 Punkten. Die große Abwärtskurslücke vom 2. März bei 24.898/25.188 Punkten stellt danach eine weitere Widerstandszone dar. In den Handel dürften die deutschen „blue chips“ heute aber deutlich schwächer starten. Deshalb noch der Blick auf die Unterseite. Hier definieren die bereits angeführte 200-Tage-Linie und das kürzerfristige Pendant der letzten 50 Tage (akt. bei 23.986 Punkten) erste Rückzugsmarken. Darüber hinaus stellt die Aufwärtskurslücke vom 14. April (23.938 zu 23.757 Punkten) eine weitere markante Haltezone dar.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.