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DAX - Scheitert erneut an der 25.000er-Marke

17.06.26 08:30 Uhr

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Scheitert erneut an der 25.000er-Marke

Der DAX® tut sich schwer, die 25.000er-Marke zu überwinden. Nach dem gescheiterten Anlauf am Vortag kam es gestern zu einem erneuten Ausbruchsversuch. Doch der markante Docht und ein Schlusskurs im unteren Drittel der gestrigen Tageskerze unterstreichen den Widerstandscharakter dieses Levels. Technisch sprechen diese Verhaltensmuster für ein nachlassendes Momentum und erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung. Übergeordnet bleibt es dagegen bei den bekannten Leitplanken: Gen Norden sehen wir unverändert die Zone um 25.500 Punkte als zentralen „Deckel“ an. Hier haben die deutschen Standardwerte seit Januar mehrere markante Hochs ausgebildet. Auf der Unterseite markieren indes die jüngsten beiden Aufwärtsgaps (24.882/24.754 Punkte bzw. 24.422/24.328 Punkte) zwei erste Rückzugsbereiche. Charttechnisch noch wichtiger ist aber die Kombination aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.212/24.186 Punkten). Im charttechnischen Niemandsland zwischen diesen Schlüsselmarken müssen Anlegerinnen und Anleger aktuell eher von einem Tradingmarkt ausgehen.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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