Börsen nach EZB-Zinssitzung fester

Frankfurt (Reuters) - Nach der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigen sich die Anleger an den Börsen optimistisch.

Der Dax rückte am Donnerstagnachmittag um ein halbes Prozent auf 17.801 Punkte vor und lag damit knapp unter seinem letzten Rekordhoch von 17.816,52 Zählern. Der EuroStoxx50 gewann 0,9 Prozent auf 4961 Zähler.

Die Währungshüter um EZB-Präsidentin Christine Lagarde entschieden wie erwartet, den Leitzins bei 4,50 Prozent zu belassen. "Spannend waren die neuen Projektionen der Notenbank", kommentierte Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ Bank. Die Inflationsraten sehe die Währungsbehörde für 2025 und 2026 wieder im Zielbereich von rund zwei Prozent. "Daraus folgt, dass die EZB zwar noch einige Monate im Wait-and-see-Modus bleiben wird und weitere Daten, etwa zur Lohnentwicklung, abwarten will. Vor Juni ist deshalb nicht mit der ersten Zinssenkung zu rechnen. Bis dahin nimmt der Druck auf die EZB wegen der schwachen Konjunktur allerdings weiter zu. Viel länger werden sich die Notenbanker der mauen Konjunktur nicht mehr entziehen können."

GOLDPREIS WEITER AUF REKORDKURS

Auch in den USA blieb das Thema Zinswende nach den jüngsten Äußerungen von Notenbank-Chef Jerome Powell in aller Munde. Er ließ den Zeitpunkt für eine Lockerung der Geldpolitik zwar weiter offen, betonte jedoch, dass die US-Notenbank Fed diesen wichtigen geldpolitischen Kurswechsel 2024 auf dem Radar habe. Die wichtigsten US-Indizes eröffneten am Donnerstag im Plus. Der Dollar-Index notierte leicht schwächer bei 103,20 Punkten. Der Goldpreis markierte dagegen ein neues Rekordhoch: Das Edelmetall verteuerte sich in der Spitze um 0,7 Prozent auf 2164,09 Dollar je Feinunze. Seit Anfang Februar hat Gold bereits rund sechs Prozent zugelegt - die Aussicht auf niedrigere Zinssätze steigerte die Attraktivität von Edelmetallen.

Auf der Unternehmensseite hielt die Veröffentlichung zahlreicher Bilanzen die Anleger auf Trab. Eine verhaltene Nachfrage setzte etwa dem Chemikalienhändler Brenntag im vergangenen Jahr zu. Die Aktien gaben im Dax knapp vier Prozent nach. Auch Continental konnte trotz einer höheren Dividende nicht bei den Anlegern punkten, die Aktien des Autozulieferers verloren gut zwei Prozent. Marktexperten zufolge sind Betriebsgewinn und Umsätze 2023 leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

LUFTHANSA-AKTIEN FINDEN NUR SCHWER EINE RICHTUNG

Im MDax erlebten Hugo Boss einen rabenschwarzen Tag. Die Titel des Modekonzerns rauschten um gut zwölf Prozent in den Keller, nachdem ein Ausblick unter den Erwartungen die Anleger verschreckt hatte.

Die Lufthansa-Aktien fanden nach der Vorlage der Bilanz nur schwer eine Richtung und schwankten stark. Am Nachmittag notierten sie knapp ein Prozent schwächer. Die Fluggesellschaft will nach einem starken Wachstum im vergangenen Jahr den Gewinn trotz steigender Kosten auf hohem Niveau halten. "Dass heute gleichzeitig mal wieder Streiks des Lufthansa-Personals stattfinden und diese auch ganz bestimmt nicht die letzten in den kommenden Wochen sein dürften, trübt die Stimmung etwas", sagte Jürgen Molnar von RoboMarkets. Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag das Bodenpersonal erneut zum Ausstand aufgerufen, die Flugbegleiter der Haupt-Airline Lufthansa könnten in Kürze ebenfalls streiken.

An der Börse in Kopenhagen verhalfen ermutigende erste Studienergebnisse zum Abnehmmittel Amycretin Novo Nordisk zu einem frischen Rekordhoch. Die Aktien des dänischen Pharmakonzerns stiegen um gut acht Prozent. Testpersonen hätten nach zwölf Wochen 13,1 Prozent an Gewicht verloren, teilte der Hersteller der Abnehmspritze Wegovy bei seinem Kapitalmarkttag mit. Die Aktien des Konkurrenten Eli Lilly fielen an der Wall Street um 1,5 Prozent.

